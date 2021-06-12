Başkan Erdoğan’dan yoğun diplomasi trafiği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Haziran 2021 tarihinde yapılacak olan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere 13-14 Haziran 2021 tarihlerinde Brüksel'i ziyaret edecek. Zirvede, NATO İttifakı'nın önümüzdeki on yıla dönük adaptasyonu amacıyla başlatılan "NATO 2030" sürecinin temel unsurları değerlendirilecek. Zirvede ayrıca, NATO güvenliğine yönelik tehdit ve meydan okumalar hakkında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulması, Afganistan'daki Kararlı Destek Misyonu'nun sonlandırılması kapsamında İttifak'ın Afganistan'a yönelik desteğinin sürdürülmesini teminen atılacak adımların da ele alınması öngörülüyor.



Başkan Erdoğan, zirve marjında düzenlenecek Brüksel Forumu isimli kamuoyuna açık etkinliğin "İstikrara Katkı" başlıklı oturumuna video mesajla katılacak. Erdoğan'ın zirve vesilesiyle bazı müttefik ülke liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de planlanıyor.



AZERBAYCAN ZİYARETİ



Başkan Erdoğan Belçika'yı ziyaretinin ardından, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle,15-16 Haziran 2021 tarihlerinde Azerbaycan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek. Ermenistan işgalinden kurtarılan ve zaferin ardından Azerbaycan'ın Kültür Başkenti olarak ilan edilen Şuşa'da yapılacak ikili görüşmelerde Türkiye Azerbaycan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da derinleştirilmesi imkânları ele alınacak.

ERDOĞAN MAÇI ALİYEVL İLE İZLEYECEK



Başkan Erdoğan, ayrıca Azerbaycan Milli Meclisi'ne hitap edecek, Türkiye A Milli Futbol takımının 16 Haziran 2021 tarihinde Bakü'de oynayacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme maçını İlham Aliyev'le birlikte izleyecek.

ANTALYA'DA ZİRVE

Azerbaycan ziyaretlerinin ardından Türkiye olan Başkan Erdoğan, 17 Haziran 2021 tarihinde Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne başkanlık edecek, 18 Haziran'da da Antalya Diplomasi Forumu'nun açılışını yapacak. Erdoğan ayrıca zirve ve Forum vesilesiyle ayrıca, Türkiye'de bulunacak Devlet ve Hükümet Başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.