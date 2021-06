Muhtardan satılık köy! Mera alanlarını hazine arazisine dönüştürüp satmışlar

HAYVANCILIK BİTME NOKTASINA GELDİ



Haymana ilçesinin en fazla arazisine sahip Culuk köyü sakinleri olup biten karşısında isyan etti. Meralara yapılan evler ile hayvancılığın bitme noktasına geldiğini ifade eden köylüler bir an önce yanlıştan dönülmesi gerektiğini dile getirdiler. Köy sakinlerinden Murat Özyiğit, "Meraların etrafını hep çevirdiler. Köyün etrafında hiç boş yer kalmadı. Dosya hazırlanıp İstanbul'dan getirdikleri kişileri bilirkişi olarak gösteriyorlarmış. Biz şimdi burada kavga etsek gidecek yerimiz yok. Tellerle her tarafı çevirdiler. Hayvancılık yapacak yer bulamıyoruz. Köylü olarak bu durumdan çok rahatsızız" dedi. Zafer Özyiğit, "Biz hayvancılık işi ile uğraşıyorduk. Hayvanlarımızı otlatacak yerimiz kalmadı. Hayvanlarımız köyün üstünde bekliyor. Önceden istediğimiz yerler boştu. Hayvancılık yapıyorduk hiçbir şey kalmadı. Sütçülük yapıyorduk kazanlarımız kapandı" diye konuştu. Yine köy sakinlerinden Adem Gökdemir ise "İnsanlar her yeri çevirdiler. Bizim buralarda yeşillikler, güzellikler vardı. Kafalarına göre ev yaparak mahvettiler. Kafalarına göre parsel parsel çevirmişler. Burada herkesin hakkı var. Gücü yeten çevirmiş" şeklinde konuştu.

13 KİŞİ TUTUKLANDI



Mali şube ekipleri, devletin arazisini satan çeteye yönelik operasyonda 7 kamu görevlisinin yanında 3 köy muhtarı ile birlikte 30 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerin ardından adliyeye sevk edilen Culuk Köyü Muhtarı Yakup T., Eskikışla Köy Muhtarı Müştak Ç. ile Çeltikli Köy Muhtarı Ömer Y.'nin ve kamu görevlilerinde bulunduğu 13 kişi cezaevine gönderildi. İçişleri Bakanlığı harekete geçerek tutuklanan muhtarlar hakkında soruşturma başlattı.