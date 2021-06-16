Muhtardan satılık köy! Mera alanlarını hazine arazisine dönüştürüp satmışlar

Ankara'da 3 muhtarla kamu görevlileri, devletin en değerli arazisi olan ve satışı mümkün olmayan meraları sahte belge ile proje değişikliğiyle hazine arazisine dönüştürerek rüşvet karşılığında sattı. Polisin operasyonuyla ortaya çıkan dev vurgun sonrasında meralarının tek tek satıldığını gören Culuk, Eskikışla ve Çeltikli'nin bulunduğu toplam 10 köy halkı isyan etti. Meraların satışı ile birlikte hayvancılığın bitme noktasına getirildiği aktaran köylüler bir an önce meralarına tekrar kavuşmak istediklerini dile getirdi. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü müfettiş atayarak mera arazisini usulsüz alan kişilerden boşatması için işlemlere başladı. Operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 3 muhtar ile kamu görevlilerinin de bulunduğu 13 kişi cezaevine gönderildi.
Ankara Haymana'daki 10 köyde vatandaşlar, mera arazilerin yavaş yavaş betonlaşmaya başladığını ve satılmasının yasak olan arazilerde ev yapılıp kullanılmaya başladığını fark etti. Mera arazileri üzerindeki büyük vurgun üzerine soruşturma başlatan Ankara Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri arazilerin usulsüz satışının yapıldığını belirledi. Soruşturmada, arazileri almak isteyen kişilerin Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulunduğu, İ.G., M.K. ve B.K. isimli kamu görevlilerinin 5 yıl boyunca 2 bin 500 lira rüşvet karşılığında satışa çıkarılması mümkün olmayan devletin en değerli mera arazilerini sahte belgelerle tapu kadastro sisteminde proje değişikliği yaparak hazine arazine dönüştürdüğü ortaya çıktı.
MUHTARDAN SATILIK KÖY
Gözlerinin önünde tek tek arazilerinin başkalarına tarafından alındığını gören köylüler isyan etti. Köylüler arasında satılan araziler yüzünden tartışmalar yaşandı. Culuk Köyü Muhtarı Yakup T., Eskikışla Köy Muhtarı Müştak Ç. ile Çeltikli Köy Muhtarı Ömer Y.'nin ise kamu görevlileri ile anlaşarak rüşvet karşılığında mera arazilerini kendileri için alırken başkasının da alması için para karşılığında aracı olduğu ortaya çıktı.
DEVLET 500'DEN FAZLA MERA ARAZİSİNİ BOŞALTACAK
Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü mera arazilerindeki vurgunu ortaya çıkarması üzerine Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü harekete geçerek müfettiş atadı. Müfettişler devletin 500'den fazla mera arazisinin sahte belgelerle hazineye dönüştürüldüğünü tespit etti. Mera arazilerini alan kişilere "Usulsüz olarak aldıkları mera arazilerini terk edin" uyarısında bulunmaya hazırlanıyor. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü uyarılara rağmen meraları boşatmayanlara karşı ise hukuk sürecini başlatılacağı öğrenildi.
HAYVANCILIK BİTME NOKTASINA GELDİ
Haymana ilçesinin en fazla arazisine sahip Culuk köyü sakinleri olup biten karşısında isyan etti. Meralara yapılan evler ile hayvancılığın bitme noktasına geldiğini ifade eden köylüler bir an önce yanlıştan dönülmesi gerektiğini dile getirdiler. Köy sakinlerinden Murat Özyiğit, "Meraların etrafını hep çevirdiler. Köyün etrafında hiç boş yer kalmadı. Dosya hazırlanıp İstanbul'dan getirdikleri kişileri bilirkişi olarak gösteriyorlarmış. Biz şimdi burada kavga etsek gidecek yerimiz yok. Tellerle her tarafı çevirdiler. Hayvancılık yapacak yer bulamıyoruz. Köylü olarak bu durumdan çok rahatsızız" dedi. Zafer Özyiğit, "Biz hayvancılık işi ile uğraşıyorduk. Hayvanlarımızı otlatacak yerimiz kalmadı. Hayvanlarımız köyün üstünde bekliyor. Önceden istediğimiz yerler boştu. Hayvancılık yapıyorduk hiçbir şey kalmadı. Sütçülük yapıyorduk kazanlarımız kapandı" diye konuştu. Yine köy sakinlerinden Adem Gökdemir ise "İnsanlar her yeri çevirdiler. Bizim buralarda yeşillikler, güzellikler vardı. Kafalarına göre ev yaparak mahvettiler. Kafalarına göre parsel parsel çevirmişler. Burada herkesin hakkı var. Gücü yeten çevirmiş" şeklinde konuştu.
13 KİŞİ TUTUKLANDI
Mali şube ekipleri, devletin arazisini satan çeteye yönelik operasyonda 7 kamu görevlisinin yanında 3 köy muhtarı ile birlikte 30 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerin ardından adliyeye sevk edilen Culuk Köyü Muhtarı Yakup T., Eskikışla Köy Muhtarı Müştak Ç. ile Çeltikli Köy Muhtarı Ömer Y.'nin ve kamu görevlilerinde bulunduğu 13 kişi cezaevine gönderildi. İçişleri Bakanlığı harekete geçerek tutuklanan muhtarlar hakkında soruşturma başlattı.