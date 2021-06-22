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Giriş Tarihi: 22.6.2021

İp’in oyununa geldim

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
İp’in oyununa geldim
İYİ Parti Genel Başkanı 'in geçen haftaki ziyareti sırasında, çiftçi olduğu izlenimini veren bir kişi, bir çuval soğanı, para etmediği gerekçesiyle Akşener'in önüne döktü. Ancak, "İsyankâr" çiftçinin soğan üreticisi değil emekli olduğu ortaya çıktı. 'da yaşayan 2 çocuk babası Bülbül, SABAH'a konuştu: "DSİ'den emekliyim. Torunlarımla birlikte eve dönmüştüm. Meral Akşener geliyor, çiftçilerin eylemi var dediler, ben de gittim. 3 torba soğan vardı. İYİ Partililer, beni dolduruşa getirip, 'Meral Akşener geldiğinde soğanları dök' dediler.

Nasıl döktüğümü de hatırlamıyorum. Soğanlar da benim değildi. Herkes gidince ben de çöpe gitmesin diye soğanları toplayıp sahibine verdim. Keşke oraya gitmez olaydım. Hatasız kul olur mu? Yaptığımdan çok pişmanım. İYİ Partililer, beni siyasete malzeme yaptılar. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere 'den, bakanlardan ve milletvekillerinden özür diliyorum. Biz MHP'liyiz. Başka insanlar da bunların provokasyonuna gelmesinler. Oğlumu yeni evlendirdim. Bu nedenle kredi çekmiştim. İki katlı evimiz, bir traktörümüz, bir otomobilimiz ve bir kamyonetimiz var. Köyümüzde de zeytin ağaçlarımız var. Maddi durumumuz kötü değil."

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İp’in oyununa geldim
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