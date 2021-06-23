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Giriş Tarihi: 23.6.2021

O terörist öldürüldü

HALİT TURAN HALİT TURAN
O terörist öldürüldü
Türkiye'de pek çok kanlı eylemin sorumlusu olan ve kırmızı bültenle aranan terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticilerinden terörist Ulaş Doğan, MİT'in Irak'ın kuzeyindeki kentinde yapılan operasyonla etkisiz hale getirildi. MİT'in bölgedeki yerel ajan şebekesi, Türkiye'de pek çok kanlı eylemin sorumlusu olan ve INTERPOL Kırmızı Bülten'in yanı sıra İçişleri Bakanlığı'nın Kırmızı Kategoride Aranan Teröristler Listesi'nde yer alan Ulaş Dersim kod adlı Ulaş Doğan'ın Irak'ın kuzeyindeki Türklere yönelik sansasyonel eylem arayışı içerisinde olduğu bilgisine ulaştı. Örgüt adına Irak'ın kuzeyindeki şehirlerde sivil halkı Türkiye aleyhine örgütlemeye çalışan PKK'lı teröristin son dönemde Irak ve 'de örgüt yöneticilerine yönelik başarılı operasyonlara karşılık vermek maksadıyla bölgedeki Türk vatandaşlarına eylem hazırlığında olduğu belirlendi. Bu amaçla eylem planı üzerinde çalışmak amacıyla bölgeye gelen Ulaş Doğan, MİT tarafından 13 Haziran'da Süleymaniye Kaladize ilçesinde etkisiz hale getirildi. Doğan'ın tüm Irak alanını kapsayacak şekilde Öz Savunma Güçleri Sorumlusu olduğu öğrenildi. Terörist Doğan'ın şehit verilen birçok kanlı eylemin de faili ve planlayıcısı olduğu belirlendi.

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERDEN KILIÇDAROĞLU TEPKİSİ
ANADOLU Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen ile , Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın HDP İzmir İl Binası'na yönelik saldırıya ilişkin açıklamalarına destek verdi. Sözen ve Gündüz açıklamada, "PKK'lı işbirlikçilere mazlum muamelesi yapan, her ortamda terörist Selahattin Demirtaş'ı öven ve serbest bırakılsın diyen CHP Lideri 'nu affetmeyeceğiz" dedi. İHA

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O terörist öldürüldü
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