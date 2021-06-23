O terörist öldürüldü

Türkiye'de pek çok kanlı eylemin
sorumlusu
olan ve kırmızı bültenle
aranan terör
örgütü PKK'nın
üst düzey yöneticilerinden
terörist
Ulaş Doğan,
MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye
kentinde
yapılan operasyonla etkisiz
hale getirildi.
MİT'in bölgedeki
yerel ajan şebekesi,
Türkiye'de pek çok
kanlı eylemin sorumlusu
olan ve INTERPOL
Kırmızı Bülten'in yanı
sıra İçişleri Bakanlığı'nın
Kırmızı Kategoride Aranan
Teröristler Listesi'nde yer
alan Ulaş Dersim kod adlı
Ulaş Doğan'ın Irak'ın kuzeyindeki
Türklere yönelik
sansasyonel eylem arayışı
içerisinde olduğu bilgisine
ulaştı. Örgüt adına
Irak'ın kuzeyindeki
şehirlerde sivil
halkı Türkiye aleyhine
örgütlemeye
çalışan PKK'lı teröristin
son dönemde
Irak ve Suriye
'de
örgüt yöneticilerine
yönelik başarılı
operasyonlara karşılık
vermek maksadıyla bölgedeki
Türk vatandaşlarına
eylem hazırlığında olduğu
belirlendi. Bu amaçla
eylem planı üzerinde
çalışmak amacıyla bölgeye
gelen Ulaş Doğan, MİT
tarafından 13 Haziran'da
Süleymaniye Kaladize ilçesinde
etkisiz hale getirildi.
Doğan'ın tüm Irak
alanını kapsayacak şekilde
Öz Savunma Güçleri
Sorumlusu olduğu öğrenildi.
Terörist Doğan'ın şehit
verilen birçok kanlı eylemin
de faili ve planlayıcısı
olduğu belirlendi.
ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERDEN KILIÇDAROĞLU TEPKİSİ
ANADOLU Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen ile 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri
, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın HDP İzmir İl Binası'na yönelik saldırıya ilişkin açıklamalarına destek verdi. Sözen ve Gündüz açıklamada, "PKK'lı işbirlikçilere mazlum muamelesi yapan, her ortamda terörist Selahattin Demirtaş'ı öven ve serbest bırakılsın diyen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu
'nu affetmeyeceğiz" dedi. İHA