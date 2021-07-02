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Giriş Tarihi: 2.7.2021 15:08

Bakan yardımcısından Armağan Çağlayan'a: Açılış törenine bekleriz

KORAY TAŞDEMİR KORAY TAŞDEMİR
Bakan yardımcısından Armağan Çağlayan'a: Açılış törenine bekleriz

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, TV programcısı Armağan Çağlayan’ın Ergene Nehri’ndeki kirlilik ile yaptığı bir paylaşımı cevapsız bırakmadı. Çağlayan’ın ''Ergene Nehri'ndeki kirliliğin araştırılması önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi'' haberini alıntılayıp “Neden, niçin? Diye sormuştu, Birpınar ise “Yol haritası belirlendi, 7 milyarlık tesis yatırımı var, önergeye değil açılışa bekleriz” dedi.

Televizyon Yapımcısı Armağan Çağlayan'ın ''Ergene Nehri'ndeki kirliliğin araştırılması önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi'' haberini sosyal medya hesabında paylaşıp "Neden?" diye sormasına cevap gecikmedi. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, kirliliğin giderilmesi için yol haritasının belirlendiğini belirterek bunun için 7 milyarlık yatırım yapıldığını ifade etti.

"ÖNERGEYE DEĞİL AÇILIŞA BEKLERİZ"

Birpınar, 26'sı belediye ve 5'i OSB'ler için 31 tane Biyolojik Arıtma Tesisi, 14 km tünel, 30 km kara boru hattı, 4.5 km deniz deşarjı yapıldığını ve toplam yatırımın 7 milyar lira olduğunu söyledi. Birpınar paylaşımının devamında Armağan Çağlayan'a, ''Ergene'nin önergesine değil; açılış törenlerine bekleriz'' dedi.

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Bakan yardımcısından Armağan Çağlayan'a: Açılış törenine bekleriz
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