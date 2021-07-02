Bakan yardımcısından Armağan Çağlayan'a: Açılış törenine bekleriz

Televizyon Yapımcısı Armağan Çağlayan'ın ''Ergene Nehri'ndeki kirliliğin araştırılması önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi'' haberini sosyal medya hesabında paylaşıp "Neden?" diye sormasına cevap gecikmedi. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, kirliliğin giderilmesi için yol haritasının belirlendiğini belirterek bunun için 7 milyarlık yatırım yapıldığını ifade etti.

"ÖNERGEYE DEĞİL AÇILIŞA BEKLERİZ"

Birpınar, 26'sı belediye ve 5'i OSB'ler için 31 tane Biyolojik Arıtma Tesisi, 14 km tünel, 30 km kara boru hattı, 4.5 km deniz deşarjı yapıldığını ve toplam yatırımın 7 milyar lira olduğunu söyledi. Birpınar paylaşımının devamında Armağan Çağlayan'a, ''Ergene'nin önergesine değil; açılış törenlerine bekleriz'' dedi.