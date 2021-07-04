Son yapılan kritik toplantı sonrası 1 Temmuz'da yasakların kaldırılacağı açıklanmış ve sonrasında yayınlanan İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında bütün detaylar belli olmuştu. Yeni haftanın gelmesi ile birlikte gözler Beştepe'den gelecek resmi açıklamalara çevrildi. Özellikle salgının seyri ve maske yasağının kaldırılması hakkındaki beklentiler artarken kritik toplantı gündeminde bu konu başlıklarının da yer alması öngörülüyor. Bu kapsamda; yeni haftada Kabine Toplantısı yapılacak mı? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman ve hangi tarihte yapılacak? İşte Kabine Toplantısı ne zaman sorusunun yanıtı ve bilgiler.