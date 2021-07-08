Son dakika: Bakan Akar ABD'li mevkidaşıyla telefonda görüştü! Masadaki konu Hamid Karzai Havaalanı

Son dakika haberi... Geçen günlerde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile telefonda görüşmüştü. Görüşmenin olumlu geçtiği bildirilirken, yeni bir görüşme daha yapılacağı aktarılmıştı.
"GEREKLİ DESTEĞİN SAĞLANMASI ÇALIŞMALARI SÜRMEKTEDİR"
İkili arasındaki görüşme bugün gerçekleşti. Konuyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı'nın hesabından bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda, "Afganistanlı kardeşlerimizin güvenlik ve refahı için Kararlı Destek Misyonu'nun bitmesinden sonra da unsurlarımızla Hamid Karzai Uluslararası Havaalanının işletilmesine yönelik gerekli desteğin sağlanması çalışmaları sürmektedir" ifadelerine yer verildi.
"AFGANİSTAN HALKININ REFAHI İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIMAKTADIR"
Öte yandan açıklamada "Afganistan'ın dünyaya açılan tek penceresi olan Hamid Karzai Havaalanı Afganistan halkının güvenlik, huzur ve refahı için büyük önem taşımaktadır" denildi.