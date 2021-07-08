Son dakika: Bakan Akar ABD'li mevkidaşıyla telefonda görüştü! Masadaki konu Hamid Karzai Havaalanı

"GEREKLİ DESTEĞİN SAĞLANMASI ÇALIŞMALARI SÜRMEKTEDİR"

İkili arasındaki görüşme bugün gerçekleşti. Konuyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı'nın hesabından bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda, "Afganistanlı kardeşlerimizin güvenlik ve refahı için Kararlı Destek Misyonu'nun bitmesinden sonra da unsurlarımızla Hamid Karzai Uluslararası Havaalanının işletilmesine yönelik gerekli desteğin sağlanması çalışmaları sürmektedir" ifadelerine yer verildi.