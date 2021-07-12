AK Parti İBB grubundan sağlıkçılara ve minibüsçülere müjde

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz ayı ilk toplantısı öncesinde İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu basın açıklamasında bulundu. Göksu açıklamasında İBB iştiraki KİPTAŞ tarafından 23 Haziran'da satışı yapılan Merter'deki İGDAŞ'a ait hizmet binasının satışının hukuken mümkün olmadığını belirtti. Göksu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Merter'de 1994'te Cumhurbaşkanımız belediye başkanı iken yapılmış ve Merter esnafının geleceğine katkı sunacak çok önemli bir proje olarak yapılmış hizmet binası ve otopark olarak kullanılan büyük bir bina. Geçtiğimiz günlerde İBB Başkanı bütün İstanbullulara şöyle bir duyuru yaptı; 'Ey İstanbullular hayırlı olsun, size otopark açtım' diyerek İstanbullulara Merter'de otopark açtığını duyurdu. Biz de, 'bu otopark zaten var. Yapımı 1994'te başlatılan ve yıllardır da çalışan bir proje' dedik.



Bir taraftan Merterlilere 'Size otopark açtım' diye müjde veren İBB Başkanı şimdi gördük ki bu binayı bir şahsa sattı. Bu bina imar planı açısından ve teknik açıdan kentsel hizmet alanında kalıyor. Bu binanın plan lejantının olduğu plan notunda 'Asla ticari alan olarak değerlendirilemez' deniyor. Bir defa hukuki açıdan kentsel hizmet alanı olarak yapılmış, 'ticari ünite yapılamaz' denilen alan İBB tarafından müzayede ile satışa çıkartılıyor. Müzayedeye de ne hikmetse bir kişi giriyor ve 147 milyon para vererek alıyor. Altını çizerek söylüyorum, 46 bin 200 metrekare kapalı alanı olan yaklaşık 5 bin metrekare arazisi olan İstanbul'un göbeğinde, 12 bin işyerine hizmet eden bu alan 147 milyona satın alınıyor.



İBB SATIŞI İPTAL ETTİ



Şimdi soruyorum;



*Kentsel hizmet alanını bir insan niçin alır? 2- otoparkı bir büyükşehir belediyesi niye satar? İBB Başkanı 'İstanbul halkına 100 bin araç kapasiteli araç yapacağım' demişti. Biz 100 bin araç kapasiteli otopark beklerken İBB otopark satıyor. Bu kadar mı düştünüz? Peki burayı 147 milyona satmaya nasıl cesaret ettiniz? Bugün İBB o binayı inşa etmeye kalksa maliyeti 450 milyon TL. 100 metrekare dükkanın 1 milyon dolara, 4 bin metre arazinin 17 milyon dolara satıldığı Merter'de bu binayı 147 milyona kim, niçin sattı?



Siz otobüs almak için uluslararası kredi aramak için kapı kapı dolaşacaksınız, elinizdeki kaynağı çarçur edeceksiniz ve sonra borç aramaya gideceksiniz. İstanbullular adına soruyoruz; İBB otoparkı niçin satar?



*Bu 147 milyonluk satışın arkasında gizlenen rakam nedir ve nasıl gizlenmiştir? Bu işi satarken niye açık ihaleye çıkmadınız? Bu konuda devletimizin ilgili birimlerini göreve davet ediyoruz. Çünkü biz soru önergesi versek de bunun cevabını alamıyoruz. Yeni gelen bilgiye göre İBB satışı iptal etmiş. Bu bilgi doğruysa İstanbullular açısından büyük kazanımdır. Meclis üyelerimiz büyük bir gayretle bu satışı iptal ettirmiştir. Bilsinler ki biz bu işin peşini bırakmayacağız ve bu binanın birilerine peşkeş çekilmesine, İstanbul'un kaynaklarının çarçur edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz" şeklinde konuştu



ARAŞTIRMA KOMİSYONLARI VETO EDİLDİ



İBB'nin çok sık kullandığı 'engelleniyoruz' yalanı var. Haziran ayı meclisinde Yatırımları ve Projeleri İzleme, Araştırma Komisyonu kurulmasına, Ulaşım ve Trafik Komisyonu'nun ise 'İnceleme Araştırma' komisyonu olarak, 'Çevre, Yenilenebilir Enerji ve İklim Değişikliği Komisyonu'nun' da 'İnceleme Araştırma' komisyonu olarak 3 tane önemli komisyon kurduk. Bu komisyonlar aracılığı ile bilimsel veriler elde ederek sorunları ortaya döküp çözüm üretelim istedik. Bu komisyonları, İstanbul halkı adına çalışan seçilmiş İBB meclis üyeleri kurdu. Ancak bu komisyonlar İBB Başkanı tarafından veto edilmiş. Soruyorum kim kimi engelliyor? Biz bu kararları bugün gündeme alıp Çarşamba günü mecliste tekrar ele alıp yolumuza devam edeceğiz. Engel kelimesiyle AK Parti yan yana gelmez. Engel kelimesini AK Parti vicdanlardan ve zihinlerden atmış bir partidir. AK Parti'nin varlık sebebi hizmettir, hizmet üretmektir. Bunun için engel bizim kitapta yazmıyor, literatürümüzde de yok ama kimin engellediği ortada" dedi.



KENTSEL DÖNÜŞÜM KOMİSYONU KURULUYOR



Bugün ayrıca yeni bir komisyon daha kurulacağını belirten Göksu, "İBB Başkanı geçen günlerde çok önemli bir faaliyet olarak 'İstanbul yenileniyor' diye bir açıklama yaptı. Merakla beklerken internet sitesi kurulduğunu öğrendik. Depremle alakalı çok büyük bir iş yaptı İBB internet sitesi kurmuş. İstanbul'da dönüşmesi gereken yüz binlerce konut var. İBB'nin bütün görev ve sorumluluğu bu konutları dönüştürmek. Bu konutları dönüştürmek yerine internet sitesi kurmuş. Şimdi biz de bütün deprem çalışmalarını, ne olduğunu, nereye gideceğini ortaya koymak için İBB meclisi olarak bugün, Deprem Çalışmalarını Takip ve İzleme Araştırma Komisyonu kuracağız. Bunlar belli bir zaman diliminde çalışacak ve İstanbul'da bugüne kadar hangi çalışmalar yapılmış ve bundan sonra ne yapılması gerekir konusunda önemli bir ufuk çizecekler" diye konuştu.



MİNİBÜSLERE İSPARK ÜCRETSİZ OLDU



Minibüslerin İSPARK otopark ve duraklarda park ücreti ödemeyeceklerini vurgulayan Göksu, şunları söyledi: "Minibüsçü esnafımıza bir müjde vermek istiyoruz. Toplu taşımada en önemli yükü çekenlerden birileri de minibüslerdir. Bu pandemi döneminde minibüsçü kardeşlerimiz zaman zaman maddi ve süre sıkıntıları yaşadılar. Biz de İBB AK Parti ve MHP meclis üyeleri olarak bugün bir gündem maddesi teklif ederek ve Çarşamba günü karara bağlayıp 1 Ocak 2022'ye kadar bütün minibüslerin İSPARK'ta yapmış oldukları parklardan ücret alınmamasını karara bağlayacağız. Toplu taşıma görevi gören minibüslerden, minibüsçü esnafından İSPARK'a ve duraklara yapmış oldukları parklardan ücret alınmamasını karara bağlayacağız."



SAĞLIK ÇALIŞANLARINA MÜJDE VERİLDİ



İBB tarafından 1 Temmuz'da iptal edilen sağlık çalışanlarının İSPARK otoparklarından ücretsiz faydalanma haklarını AK Parti grubu olarak uzatacaklarının müjdesini de veren Göksu, "Pandemi döneminde sağlık çalışanlarımızın gösterdiği özveri ve fedakarlıklar bir teşekkür mahiyetinde İSPARK'larda araçlarını ücretsiz park edebiliyordu. Bu 1 Temmuz 2021 tarihine kadar alınmış bir karardı. İBB isteseydi bu kararı devam ettirebilirdi. Çünkü biz mecliste Hukuk Komisyonu olarak bunun devam etme kararını almıştık. Ama İBB sadece o gün politik bir manevra bunu kullanmak istemişti. Bugün galiba politikanın günü geçti, herhalde sağlıkçıları unuttu. Herhalde başka yerlere para lazım ki sağlıkçılardan otopark ücreti almaya başladı. Sağlık çalışanlarımıza da seslenerek müjde vermek istiyorum. Çarşamba günü alacağımız kararla 1 Temmuz'dan 31 Aralık 2021'e kadar İSPARK'lardaki otoparklardan ücretsiz faydalanmaya devam edecekler" ifadelerini kullandı.