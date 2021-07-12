Nakkaştepe Millet Bahçesi’nde ilk konser

Üsküdar Belediyesi, pandemi nedeniyle getirilen kısıtlamaların kaldırılmasının ardından kültür- sanat dünyasının sevilen isimlerini yeniden İstanbullularla buluşturmaya başladı. Türkiye'nin sevilen müzik gruplarından Zakkum, Nakkaştepe Millet Bahçesi'nde gerçekleşen açık hava konserinde Üsküdarlılara unutamayacakları bir akşam yaşattı.



Nakkaştepe Millet Bahçesi'nin otopark alanına kurulan dev sahne özel ışık gösterileriyle süslendi. Geçen Cuma günü saat 21:00'da başlayan konser öncesi binlerce Üsküdarlı ellerinde sandalyeleriyle erken saatlerden itibaren Nakkaştepe Millet Bahçesi'ne gelmeye başladılar.





Konser, Nakkaştepe'nin insanı mest eden yeşilliği, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün muhteşem görüntüsü ve sahnenin rengarenk ışıltısıyla adeta büyülü bir atmosferde başladı. Anason, Ben Ne Yangınlar Gördüm, Ahtapotlar gibi şarkılarıyla geniş kitlelere ulaşan alternatif rock grubu Zakkum, en sevilen şarkılarını doyumsuz Üsküdar manzarası eşliğinde sevenleriyle birlikte seslendirdi.



Nakkaştepe Millet Bahçesine gelen binlerce Üsküdarlıya seslenen Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, pandemi yasaklarının kalkması sonrası gerçekleşen ilk konserin devamının da geleceğini söyledi.





Türkmen konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Biliyorsunuz uzunca bir süre pandemi sebebiyle bu konserleri yapabilmemiz mümkün olamamıştı. Milletçe aldığımız önlemlerle bu sıkıntıdan da hep birlikte kurtulacağız inşallah. Ama kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte özellikle gençlerimizle yeniden böyle güzel konserlerde, etkinliklerde buluşma imkanımız doğdu. Nakkaştepe Millet Bahçesi'nin eşsiz boğaz manzarası eşliğinde bu güzel şarkıları birlikte dinlemek hepimizi mutlu ediyor. Bu daha ilk konserimiz. Görüyorum ki sizler de bu etkinlikleri hayli özlemişsiniz. Bu yoğun ilgi bunu gösteriyor. Yaz boyunca Üsküdarlılarla, Üsküdarlı gençlerle buluşacağımız konserlerimiz sürecek. Üsküdar her zaman olduğu gibi, mutluluğun, huzurun, sevincin, kardeşliğin şehri olmaya devam edecek."