Son dakika: Zindaşti ve ekibi Habip'i böyle kaçırmış! Dakika dakika yaşananlar ortaya çıktı...

Arap Mücadelesi Hareketi İsveç oluşumunun başında yer alan eski yöneticisi Habip Farajallah Chaab Zindaşti ve ekibi tarafından kaçırılarak İran'a teslim edildi. Olayın dakika dakika detayları da ortaya çıktı.
AHVAZ'LI HABİP'İ BÖYLE KAÇIRMIŞLAR
Habip Farajallah Chaab'nin kaçırılma planını göre Zindaşti'nin yeğeni Bahtiyar F., ve Nihat A. yaptı. Habip Farajallah Chaab, İsveç'ten 9 Ekim günü Saberin Saeidi isimli İran İstihbarat Ajanıyla buluşmak üzere İstanbul'a geldi. 18:30'da pasaport kontrol sırasına girdi. 18:47'de pasaport kontrolü yaptırdı. 18:49'da banttan valizini alıp 18:51'de pasaport alanını terk etti. 19:18'de bir telefon bayisine girdi. 22:00'de bayiden ayrılıp ticari taksi sırasına girdi. 19:42'de 34 T.. plakalı ticari taksiyle havaalanından ayrıldı. Habip Farajallah Chaab'nin İstanbul'dan İsveç'e rezerve edilmiş dönüş bileti de bulunuyordu. Fakat dönüş tarihinde Habip Farajallah Chaab, uçağa binmemişti.
İRAN MEDYASI "İSTİHBARAT OPERASYONU"DİYE DUYURDU
İran basın organları El-Ahvaziye örgütünün liderinin İran istihbaratı tarafından ülkeye getirildiğini duyurdu. Haberlerin ardından harekete geçen istihbarat güçleri olayla ilgili soruşturmayı derinleştirdi. Soruşturma kapsamında emniyet güçlerinin takip ettiği Habip Farajallah Chaab'nin Türkiye'den çıkış yapmadığı ortaya çıktı. Habip Farajallah Chaab'nin İsveç'ten İstanbul'a Saberin Saeidi isimli ajanla görüşmek için geldi ve Zindaşti tarafından İran istihbarat servisine teslim edilmesi üzerine kaçırıldı.
PLASTİK KELEPÇE VE BEZ SATIN ALDILAR
İkili, 7 Ekim günü buluşup Sabarin'in Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmesine yardım eden ekipten teslim aldı. Sabarin, Zindaşti'nin ekibi tarafından Habip Farajallah Chaab ile görüşmesi için İstanbul'a getirildi. 9 Ekim günü Habip Farajallah Chaab ve Sabarin'in buluştuğu sırada Zindaşti'nin ekibindekiler Habip Farajallah Chaab'yi araç içerisinde yakalayarak uyku ilacı verdiler. Minibüse bindirdikleri Caab'ı İstanbul'dan Van'a oradan da kaçak yollarla İran'a geçirdiler ve İran istihbaratına teslim ettiler.
11 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltına alınan 11 şüpheli ifadelerinin ardından nöbetçi sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi. 2'si başka suçlardan tutuklu 11 kişi ifadelerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilirken olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.
DAVA AÇILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uyuşturucu baronu Zindaşti'nin bir numaralı olduğu 13 kişinin yargılanacağı bir iddianame düzenlendi. İddianamede Habip Farajallah Chaab 9 Ekim günü Stockholm Arlanda havalimanından İstanbul'a geldi. 18.30 sıralarında pasaport kontrolüne girdi. 18.49'da valizini banttan alıp 19.42'de havaalanından ayrıldı. 15 Ekim'de ise İsveç'e geri döneceği, anlatıldı. İşte iddianamede yer alan detaylar
Önce, Chaab'ın görüşeceği İran'dan İstanbul'a gelen İran İstihbarat Ajanı Saberin Saeidi, Zindaşti'nin ekibiyle birlilkte hareket etti. Saberin- Chaab buluştu.
• Zindaşti'nin kanlı ekibi, buluşma öncesi plastik kelepçe ve bez alarak kaçırdıkları Chaab'a bir de uyku ilacı vererek bayılttı. Ardından kaçak yollarla İran'a götürüp teslim etti.
• İran basın organları El-Ahvaziye örgütünün liderinin İran istihbaratı tarafından ülkeye getirildiğini duyurdu. Harekete geçen İstihbarat güçleri Zindaşti'nin Türkiye'deki ekibini yakaladı. Operasyonda 11 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.