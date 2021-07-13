Son dakika: Zindaşti ve ekibi Habip'i böyle kaçırmış! Dakika dakika yaşananlar ortaya çıktı...





İRAN MEDYASI "İSTİHBARAT OPERASYONU"DİYE DUYURDU



İran basın organları El-Ahvaziye örgütünün liderinin İran istihbaratı tarafından ülkeye getirildiğini duyurdu. Haberlerin ardından harekete geçen istihbarat güçleri olayla ilgili soruşturmayı derinleştirdi. Soruşturma kapsamında emniyet güçlerinin takip ettiği Habip Farajallah Chaab'nin Türkiye'den çıkış yapmadığı ortaya çıktı. Habip Farajallah Chaab'nin İsveç'ten İstanbul'a Saberin Saeidi isimli ajanla görüşmek için geldi ve Zindaşti tarafından İran istihbarat servisine teslim edilmesi üzerine kaçırıldı.



PLASTİK KELEPÇE VE BEZ SATIN ALDILAR



İkili, 7 Ekim günü buluşup Sabarin'in Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmesine yardım eden ekipten teslim aldı. Sabarin, Zindaşti'nin ekibi tarafından Habip Farajallah Chaab ile görüşmesi için İstanbul'a getirildi. 9 Ekim günü Habip Farajallah Chaab ve Sabarin'in buluştuğu sırada Zindaşti'nin ekibindekiler Habip Farajallah Chaab'yi araç içerisinde yakalayarak uyku ilacı verdiler. Minibüse bindirdikleri Caab'ı İstanbul'dan Van'a oradan da kaçak yollarla İran'a geçirdiler ve İran istihbaratına teslim ettiler.