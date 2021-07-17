“15 Temmuz’un amacı Türkiye’yi ortadan kaldırmaktı”

17-25 Aralık
darbe girişiminde FETÖ'ye ilk tepki veren Cumhuriyet Savcısı olarak tarihe geçen Mehmet Demir
, önemli mesajlar verdi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı olarak hâlen görevini sürdüren Demir şunları kaydetti:
15 Temmuz
'un başlangıç tarihi öncelikle 17-25 Aralık 2013'tür. FETÖ, emniyet ve yargıda oluşturduğu cunta ile hükümeti devirmeye kalkıştı.
15 Temmuz gecesi de Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine yerleştirdiği hainleri vasıtasıyla, onları harekete geçirmek suretiyle kalkıştı.
Aslında bunların amacı o gece gördüğümüz olaylar, sonraki yorum ve gözlemlerimize göre sadece hükümeti devirmek değildi, daha korkuncu en son Türk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ortadan kaldırmaya yönelik bir hareketti.