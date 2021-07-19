Başkanı eleştirdi, kâbusu yaşadı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir skandal patlak verdi. Edremit'te yaşayan Rıza Kaya isimli bir esnafın, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın talimatıyla özür videosu çektiği görüntüler ortaya çıktı. SABAH'ın ulaştığı görüntülerde; Kaya'nın 3 kişi tarafından izbe bir yere kapatıldığı anlaşıldı. Mağdur Rıza Kaya'nın yaşadığı korku ve panik görüntülere yansıdı.

ELEŞTİLERİLERİ BAŞINA DERT OLDU

Edremit'te hac ve umre malzemeleri satan Rıza Kaya, sosyal medyadan Edremit Belediyesi ile ilgili eleştirilerde bulunuyordu. Kaya, bir süre sonra Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan'a yakın birkaç ismin sözlü saldırısına maruz kaldı. Tartışmalara neden olan olay, 04 Haziran günü Edremit'te yaşandı. "Başkanla bir sorununuz olmuş" diyerek görüşme teklifinde bulunan Ferdi T., ve 2 kişi, aynı gün Rıza Kaya'nın esnaflık yaptığı iş yerine geldi.

'BU İŞİ TEMİZLEYELİM' DEDİLER



Şüphelilerin, "Biz buraya iyi niyetle gelmedik, bir video çekip bu işi temizleyelim yoksa bu işi canınla ödersin" şeklinde tehdidi karşısında panikleyen Rıza Kaya, teklifi kabul etmek zorunda kaldı. Esnaf Rıza Kaya'yı ortalarına alan Feridun T. ve Ferdi T., zorla çektirdikleri özür videosunda, "Hasan Başkan, seninle ilgili konulardan dolayı buraya geldik. Rıza Kaya senden özür dileyecek." dedi. Mağdur esnafa ise "O akşam düğünde alkollüydük. Herkesin kafası yüksekti. Kusura bakma. Eskiden beri seninle tanışıyoruz. Bir daha da birbirimizle işimiz olmaz. Özür diliyorum" şeklinde sözler söyletildi. Kaya, yaşadığı skandalla ilgili emniyet ve savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Mağdur, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne verdiği ifadesinde, Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan ve 3 kişi hakkında şikayetçi oldu.

DEREBEYLİK KURULMUŞ

Korku dolu anları SABAH'a anlatan mağdur Rıza Kaya, "Sosyal medyadan yaptığım eleştirilerden rahatsız olmuş. Bir gün telefonum çaldı; 'Hasan başkanla sorun yaşamışsın, gel bunu halledelim' dediler. Ben de esnaf olduğum için işyerime çağırdım. 'Video çekeceğiz özür dileyeceksin. Yoksa öldürürüz, keseriz' tehditlerinde bulundular. Amaçları belliydi. Kendilerince derebeylik kurmuşlar" ifadelerini kullandı.

'BÖYLE ŞEFFAFLIK OLMAZ'

Mağdur Rıza Kaya'nın sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından Edremit Belediyesi'ne yönelik eleştirilerinden bazıları şöyle:



- "Sn Edremit Belediyesi Başkanı kendi sayfasında CHP'nin tıkır tıkır çalışan belediye reklamını paylaşmış. Bende siz bu reklama uymuyorsunuz diye yorum yaptım. Şeffaf belediye yorumu silmiş."



- "2 yıl oldu geleli. Hala başkanlık katının büro ofis mobilya yenilemesi bitmedi. Her hafta yenisi geliyor."



- "2 yıl önce seçim meydanlarından rakiplerine atıp tutuyordun ya hepsi senin yanında gül suyu kaldı"



- "Bunlar şeffaf belediye ve yönetimmiş. Şeffaflığın tanımı sizseniz şeffaflık utanır. Şeffaflığı gidin Ankara ve Eskişehir Belediyesinden öğrenin"

AK PARTİ'DEN TEPKİ: BUNUN SEBEBİ RANT DÜZENİDİR



Yaşanan olaya tepki gösteren Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Mehmet Birol Şahin, şunları söyledi: "Edremit ilçemiz Balıkesir'in en gözde ilçelerinden birisi. Ancak özellikle son bir yıldır maalesef buna benzer Edremit Belediyesi yönetimi ile ilgili iddialar ve olaylar yaşanıyor. Daha önce gazetecilerin de yolunun kesilip darp edilmesi gibi vahim olaylar yaşanmıştı. Bu tip olaylarda özellikle bir belediye başkan yardımcısının ismi geçmişti. Bu yaşanan olay da son derece çirkin. Vahim bir tahammülsüzlük örneği. Maalesef CHP zihniyeti tam da budur. Demokrasi, fikir hürriyeti gibi kavramları istismar eden bir zihniyet. Edremit'te giderek ağırlaşan bir korku imparatorluğu oluşturulmaya başlandığını gözlemliyoruz. Bunun sebebi elbette rant düzenidir. Devletimizin bu konuda hassasiyetini biliyoruz. Böyle bir olayın ilimizde yaşanması son derece üzücü. Bu olayı yapan, yaptıran her kimse Adalet karşısında hesap verecektir."