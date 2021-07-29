Kütahya Emet ilçesindeki yangın kontrol altına alındı

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Samrık köyünde çıkan orman yangını, bir helikopter ve 20 arazöz, 10 yangın söndürme tankı ve yüzlerce gönüllü vatandaşın müdahalesiyle 5 saatin ardından kontrol altına alındı.
SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
İlk belirlemelere göre yangında yaklaşık 5 hektarlık karaçam ormanı zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
BAKAN PAKDEMİRLİ PAYLAŞTI
Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "KKütahya Emet yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.
KÜTAHYA EMET YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI.— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) July 29, 2021
Soğutma çalışmalarımız devam ediyor.