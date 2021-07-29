Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Kütahya Emet ilçesindeki yangın kontrol altına alındı
Giriş Tarihi: 29.7.2021 21:19 Son Güncelleme: 29.7.2021 21:22

Kütahya Emet ilçesindeki yangın kontrol altına alındı

İHA
Kütahya Emet ilçesindeki yangın kontrol altına alındı

Kütahya'nın Emer ilçesinde çıkan orman yangını, bölgeye sevk edilen ekipler ve gönüllü vatandaşların yaklaşık 5 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Samrık köyünde çıkan orman yangını, bir helikopter ve 20 arazöz, 10 yangın söndürme tankı ve yüzlerce gönüllü vatandaşın müdahalesiyle 5 saatin ardından kontrol altına alındı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İlk belirlemelere göre yangında yaklaşık 5 hektarlık karaçam ormanı zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

BAKAN PAKDEMİRLİ PAYLAŞTI

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "KKütahya Emet yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kütahya Emet ilçesindeki yangın kontrol altına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA