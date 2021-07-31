Başkan Erdoğan'dan Şahin Akdemir'in ailesine taziye ziyareti

"ŞAHİN AKDEMİR EN BÜYÜK ÜZÜNTÜMÜZ"

Başkan Erdoğan daha sonra bir diğer afet bölgesi olan Marmaris'e geçti. Burada vatandaşlara seslenen Başkan Erdoğan, "Şahin Akdemir kardeşimizi kaybetmemiz en büyük üzüntümüz." dedi.