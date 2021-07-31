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Giriş Tarihi: 31.7.2021 22:09 Son Güncelleme: 31.7.2021 22:15

Başkan Erdoğan'dan Şahin Akdemir'in ailesine taziye ziyareti

Başkan Erdoğan'dan Şahin Akdemir'in ailesine taziye ziyareti

Bugün Manavgat'ta yaptığı incelemelerin ardından Marmaris'e geçen Başkan Recep Tayyip Erdoğan burada vatandaşlara seslendi. Başkan Erdoğan daha sonra Marmaris'te yangın söndürme ekiplerine su taşırken hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Türkiye'de art arda çıkan yangınların birçoğu yapılan çalışmaların ardından kontrol altına alınırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan afet bölgelerine gitti. İlk olarak Manavgat'a giden Erdoğan burada incelemelerde bulundu ve kurmaylarından bilgi aldı.

"ŞAHİN AKDEMİR EN BÜYÜK ÜZÜNTÜMÜZ"

Başkan Erdoğan daha sonra bir diğer afet bölgesi olan Marmaris'e geçti. Burada vatandaşlara seslenen Başkan Erdoğan, "Şahin Akdemir kardeşimizi kaybetmemiz en büyük üzüntümüz." dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AKDEMİR'İN AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİ

Başkan Erdoğan konuşmasının ardından, Marmaris'te yangın söndürme ekiplerine su taşırken hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

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Başkan Erdoğan'dan Şahin Akdemir'in ailesine taziye ziyareti
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