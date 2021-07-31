Başkan Erdoğan'dan Şahin Akdemir'in ailesine taziye ziyareti

Türkiye'de art arda çıkan yangınların birçoğu yapılan çalışmaların ardından kontrol altına alınırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan afet bölgelerine gitti. İlk olarak Manavgat'a giden Erdoğan burada incelemelerde bulundu ve kurmaylarından bilgi aldı.
"ŞAHİN AKDEMİR EN BÜYÜK ÜZÜNTÜMÜZ"
Başkan Erdoğan daha sonra bir diğer afet bölgesi olan Marmaris'e geçti. Burada vatandaşlara seslenen Başkan Erdoğan, "Şahin Akdemir kardeşimizi kaybetmemiz en büyük üzüntümüz." dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AKDEMİR'İN AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİ
Başkan Erdoğan konuşmasının ardından, Marmaris'te yangın söndürme ekiplerine su taşırken hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.