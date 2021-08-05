TBMM Başkanı Şentop, İran’a gitti

Şentop'u, Tahran Mehrabad Uluslararası Havalimanı'nda İran Meclisi Tebriz Milletvekili Ruhullah Mütefekkir Azad ve Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs karşıladı.

Türkiye-İran Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar ve Ak Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel de heyette yer alıyor.

REİSİ'NİN MECLİSTEKİ YEMİN TÖRENİNE KATILACAK

Şentop, İran'ın 8. Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile görüşecek ve Reisi'nin Meclisteki yemin törenine katılacak.