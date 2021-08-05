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Giriş Tarihi: 5.8.2021 11:51

TBMM Başkanı Şentop, İran'a gitti

AA
TBMM Başkanı Şentop, İran’a gitti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İran'ın 8. Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin yemin törenine katılmak üzere beraberindeki AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Meclis heyeti ile İran'a geldi.

Şentop'u, Tahran Mehrabad Uluslararası Havalimanı'nda İran Meclisi Tebriz Milletvekili Ruhullah Mütefekkir Azad ve Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs karşıladı.

Türkiye-İran Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar ve Ak Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel de heyette yer alıyor.

REİSİ'NİN MECLİSTEKİ YEMİN TÖRENİNE KATILACAK

Şentop, İran'ın 8. Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile görüşecek ve Reisi'nin Meclisteki yemin törenine katılacak.

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TBMM Başkanı Şentop, İran'a gitti
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