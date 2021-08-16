Batı’nın göçmen kampı değiliz

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran
, göçmen meselesine ilişkin değerlendirmede bulundu. Türkiye'nin, Avrupalı ve Amerikalıların hataları sonucu göçmen kampı olacak bir yer olmadığının altını çizen Duran, Türkiye'nin meseleye hiçbir zaman böyle bakmadığının altını çizerek. "Afgan göçüne de bu şekilde yaklaşmıyor. Ama hiçbir insani kaygı gütmeksizin, birtakım ülkelerin yaptığı gibi insanları şiddetle denize atan bir yaklaşımla davranması beklenemez" dedi. Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılar sebebiyle son 10 yılda önemli bir yük aldığını ancak bugün bakıldığında, yeni bir mülteci yükünü kaldırabilecek durumda olmadığını belirten Duran, Afgan göçüne yönelik ise Türkiye'nin açık kapı politikası uygulamadığını söyledi. Mülteci meselesinin Türkiye'de siyasi fay hattına çevrilmek istenmesini sıkıntılı ve tehlikeli gördüğünü dile getiren Duran, siyaset grubunun ve kamuoyunun algısını şekillendiren önderlerin buna dikkat etmesi gerektiğini belirtti. Ankara
'nın Altındağ
ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada yaralanan Emirhan Yalçın
'ın hayatını kaybetmesinin ardından yaşanan gösteri ve olayları da değerlendiren Duran, olayın, bir cinayet suçlusunun yakalanması ve cezalandırılmasının ötesine gittiğini, toplumsal lince dönme emareleri gösterdiğini ifade etti.