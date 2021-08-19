Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Altındağ olaylarına ilişkin 61 kişi hakkında adli işlem yapıldı
Giriş Tarihi: 19.8.2021 11:52

Altındağ olaylarına ilişkin 61 kişi hakkında adli işlem yapıldı

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Altındağ olaylarına ilişkin 61 kişi hakkında adli işlem yapıldı

Ankara’nın Altındağ ilçesinde Emirhan Yalçın’ın öldürülmesinin ardından başlayan olaylada ilişkin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ‘Mala zarar verme’ suçundan ve sosyal medyada provokatif paylaşım yapan 61 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde iki grup aradından çıkan bıçaklı kavgada yaralanan Emirhan Yalçın'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından başlayan olaylara ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Bölgedeki kamera kayıtlarının incelemesi sonucunda mala zarar verme olaylarına karıştıkları belirlenen 35, sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşım yaptıkları tespit edilen 26 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

Sabah Altındağ’ın nabzını tuttu: Olaylara katılanların çoğu mahalleden değildi

ARKADAŞINA GÖNDER
Altındağ olaylarına ilişkin 61 kişi hakkında adli işlem yapıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA