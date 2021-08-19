Altındağ olaylarına ilişkin 61 kişi hakkında adli işlem yapıldı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde iki grup aradından çıkan bıçaklı kavgada yaralanan Emirhan Yalçın'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından başlayan olaylara ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Bölgedeki kamera kayıtlarının incelemesi sonucunda mala zarar verme olaylarına karıştıkları belirlenen 35, sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşım yaptıkları tespit edilen 26 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

Sabah Altındağ’ın nabzını tuttu: Olaylara katılanların çoğu mahalleden değildi