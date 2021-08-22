MİT koordinat verdi SİHA vurdu

Irak'ın Sincar kentinde önceki gün PKK'nın tepe isimlerinden Said Hasan ve korumasının bir araç içerisinde nokta operasyonla öldürülmesinin ardından benzer bir operasyon Suriye'de gerçekleştirildi. Suriye'nin kuzeyindeki Haseki vilayetinin batısında yer alan Til Temir kasabasında terör örgütü PKK-YPG ile sözde Suriye Demokratik Güçleri adı altında terörist faaliyetlerin yürütüldüğü binaya dün TB-2 Bayraktar Silahlı İnsansız Hava Aracıyla nokta operasyon düzenlendi.





AKILLI MÜHİMMATLA VURULDU

Operasyonda YPJ'nin sözde Askeri Konsey Üyesi Sosin Birhat kod adlı kadın terörist Sosin Mouhammad ile PKK'nın Suriye'deki çatı yapılanması ve omurgasını oluşturan Suriye Demokratik Güçleri Askeri Meclis üyesi sözde komutanlarından Agit Girkelege kod adlı Peyvan Remedan, Askeri Konsey üyesi Rubar Heseke kod adlı Ali El Xerze ile sözde Haseki komutanı Seyfullah Ahmad etkisiz hale getirildi. Teröristlerin toplantı için bir araya geldikleri tespit edildi. Önceden tespit edilen koordinatlarla iki SİHA tarafından Kanatlı Güdüm Kiti Silah Sistemi (KGK) MK-82 yerli akıllı mühimmatla düzenlenen operasyonda hedef alınan binaya düzenlenen hava harekâtında dört terörist öldürüldü. Bina ise yerle bir edildi.

ABD'LİLERE REFAKAT EDİYORDU

Öldürülen kadın terörist Sosin Birhat Suriye'nin kuzeyini işgal eden PKK'nın en kritik isimlerinden biriydi. Örgütün Suriye kolu YPG'nin kadın yapılanması olan YPJ'nin en tepe isimlerinden olan ve sık sık Kandil'deki terörist elebaşlarıyla irtibat halinde olan kadın terörist ABD'li üst düzey general ve diplomatların zaman zaman Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirdiği ziyaretlere refakat edip gizli toplantılara katılıyordu. PKK'nın Suriye genel sorumlusu Ferhat Abdi Şahin'in de yardımcılığını yapıyordu.



3 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Güçlü, Kararlı, Muktedir... TSK ile MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Metina'da tespit edilen ve örgütün saldırılarını planlayan 3 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Teröristleri inlerinde yok etmeye devam edeceğiz" denildi.