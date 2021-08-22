Türkiye’den flaş çalışma: Ormanlar için yeni strateji

AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, orman mühendisi ve uzun yıllar bölge müdürü olarak görev yaptı, çok sayıda orman yangınına müdahale etti. Son orman yangınları sırasında helikoptere atlayarak bir gönüllü gibi mücadele verdi.
Aydın, büyük yangını, yapılanları ve yeni dönem orman politikalarını SABAH'a anlattı. Aydın'ın verdiği bilgiler şöyle:
ABD BİLE SÖNDÜREMEDİ: Akdeniz ve Ege'deki yangınlar Cumhuriyet tarihinin en büyük yangınlarıydı. Türkiye büyük bir başarı ile yangını söndürdü, daha da devam ediyor olabilirdi çünkü. ABD'deki yangınlar halen sürüyor, onlar söndüremedi.
NEDEN UZUN SÜRDÜ: Birden fazla yerde yangın çıkması nedeniyle gücümüz bölündü. Eskiden tek bir yer yanınca bütün unsurlar ile orayı söndürüyorduk. 30 yıllık orman mühendisi olarak ben de helikopter ile söndürme çalışmalarına katıldım. Hava sıcaklığı, kızılçamın çabuk yanması, arazi yapısı da yangınların büyümesinde etkili oldu.
NELER YAPILDI: Yangının söndürülmesi ile birlikte devlet vatandaşın yaralarını sarmak için seferber oldu. Antalya'da zarar gören köylerde çadırlar ya da konteyner evler kuruldu, eşya yardımı yapıldı. Hızla 20 traktör dağıtıldı. Kaybettiği hayvanlar telefi edilmeye çalışılırken 2-3 yıllık yemler de verildi.
YANAN AĞAÇLAR KESİLECEK: Soğutma işlemlerinin bitmesi ile birlikte yanan ağaçlar çürümeden hızla kesilmeye başlanacak. Bunlar laminant, sunta,kereste başta olmak üzere sanayi üretiminde kullanılacak. Yanan alan çok büyük olduğu için normal ağaç kesimleri yapılmayacak. Yani bu yıl ve muhtemelen önümüzdeki yıl yananlar dışında ağaç kesimi olmayacak.
ZOR YANAN AĞAÇLAR: Ormancılık politikamızı gözden geçireceğiz. Yerleşim yerlerinin etrafına zeytin, incir, keçiboynuzu gibi yapraklı ve daha yavaş yanan ağaçlar dikeceğiz.
BANTLAR OLUŞTURULACAK: Ormanların içinde de bantlar oluşturulacak. Selvi ağacı gibi türleri dikerek orman içinde perdeler oluşturabiliriz.
YENİDEN HAYAT BULACAK: Kızılcam ağaçları hızla tekrar yeşermeye başlayacaktır. Buraları ağaçlandırmaya gerek yok. Ağaçlandırma perdeler ve yerleşim yerlerinin çevreleri için yapılabilir.