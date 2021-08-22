Türkiye’den flaş çalışma: Ormanlar için yeni strateji

AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, orman mühendisi ve uzun yıllar bölge müdürü olarak görev yaptı, çok sayıda orman yangınına müdahale etti. Son orman yangınları sırasında helikoptere atlayarak bir gönüllü gibi mücadele verdi.

Aydın, büyük yangını, yapılanları ve yeni dönem orman politikalarını SABAH'a anlattı. Aydın'ın verdiği bilgiler şöyle:

ABD BİLE SÖNDÜREMEDİ: Akdeniz ve Ege'deki yangınlar Cumhuriyet tarihinin en büyük yangınlarıydı. Türkiye büyük bir başarı ile yangını söndürdü, daha da devam ediyor olabilirdi çünkü. ABD'deki yangınlar halen sürüyor, onlar söndüremedi.