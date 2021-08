Bilim Firarda Projesi Sultangazili çocuklara yeni ufuklar açıyor

Sultangazi Belediyesi, Bilim Firarda Projesi ile ilçenin 15 mahallesinde çocuklara yönelik bilimsel etkinlikler düzenliyor. Her seferinde farklı bir mahallede gerçekleşen projeye çocuklar yoğun ilgi gösteriyor. Çok sevilen bilim atölyeleri ve sergileri, çeşit çeşit deneyler ve eğitici oyunlarla Bilim Firarda, çocuklara bilim dolu unutamayacakları bir gün yaşatıyor. Çocuklar ayrıca kurulan oyun alanlarında eğlenerek, neşeli anlar geçiriyor.

Bilim Firarda Projesi'nin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki programı Masal Kahramanları Parkı'nda gerçekleştirildi. Programa Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ve eşi Tuba Dursun, Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Vasfiye Ayvalı, Belediye Meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.



"ATIL BİR OTOBÜSTEN BİLİM OTOBÜSÜ GİBİ BİR DEĞER ORTAYA ÇIKARDIK"



Programda yaptığı konuşmada "Sultangazi'yi Sultanşehir haline getirmek" gayreti içinde olduklarını belirten Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Bilim Firarda projemiz, esas itibariyle Bilim Merkezi'mizdeki farklı farklı kategorilerdeki bilim dallarını sokağa, caddeye taşıdığımız, parklarda sizinle buluştuğumuz bir program. Bilim Firarda otobüsümüz, bir köşede yatan atıl bir otobüsten ibaretti. Arkadaşlarımızla beraber o otobüsü pırıl pırıl, kullanılabilir bir hale, bilimle iç içe bir hale getirdik. Böylece Bilim Otobüsü bir değer olarak ortaya çıkmış oldu." dedi.



"ÇOCUKLARIMIZ NE KADAR BAŞARILI OLURSA, BİZ DE KENDİMİZİ O KADAR BAŞARILI KABUL EDİYORUZ"



Eğitime önem verdiklerini belirten Başkan Dursun, "2 Ağustos'ta başlayan ve 31 Ağustos'ta sona erecek olan Bilim Firarda etkinliklerimizde arkadaşlarımız 9 farklı kategoride çalışma yaptı. Akıl ve Zeka Oyunları, Drama, Fen Bilimleri, Astronomi, Resim ve Boyama atölyelerimiz, Oryantasyon ve Oyun Köşesi etkinliklerimiz var. Biz eğitime ve bilime önem veriyoruz. Sultangazi eğitim alanında ne kadar öne çıkarsa bu gördüğümüz pırıl pırıl çocuklarımız ne kadar başarılı olursa, biz de kendimizi o kadar başarılı kabul ediyoruz. Ailelerimizin de buna önem verdiğini biliyoruz. Bu çerçevede ailelerimizle bu alanda buluşma gayretindeyiz." diye konuştu.



"BİLİM FİRARDA PROJESİNDEN 4 BİN ÇOCUK FAYDALANACAK"



Çok güçlü ve gelişmiş bir Bilim Merkezi kurduklarını belirten Başkan Dursun, şunları söyledi:



"Sadece Bilim Firarda projemizle değil pek çok etkinlikle sizlerle birlikteyiz. Temmuz ayı içerisinde Doğada Bilim etkinliğimizle yaklaşık 1000 öğrencimize eğitim verdik. Bilim Firarda Projemizden faydalanan öğrenci sayımız bugün itibariyle yaklaşık 2 bin 200 oldu. 31 Ağustos'a kadar inşallah bu sayı 4 bini bulacak. Bu görmüş olduğunuz alan Sultangazi'nin 15 mahallesine taşınıyor. 15 mahallemize eşit ve adil hizmet götürmek için gayret ediyoruz. İlçemizin her köşesi yaptığımız hizmetlerle buluşsun istiyoruz. Bütün gayretimiz hizmeti mümkün olduğunca komşularımızın ayağına götürmek üzerine. Bilim Firarda hizmetimiz de bunlardan biri. Tabi sizlerin Bilim Merkezimizi de görmesini isteriz. Çok güçlü ve gelişmiş bir Bilim Merkezimiz var. Ekim ayı içinde yeni eğitim dönemine başlayacak olan Bilim Merkezimize öğrencilerimiz sınavla alınıyor."

Başkan Dursun, ayrıca Bilim Merkezi'nde eğitim alan öğrencilerin TEKNOFEST etkinliğine katılacağını belirterek, bu öğrencilere gerekli her türlü desteği vereceklerini dile getirdi.



"Birlikte Hareket Ettiğimiz Müddetçe, Başarı Her Zaman Gelir"



Sultangazi halkını mutlu etmek için çok çalıştıklarını kaydeden Başkan Dursun, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Çocuklarımızın ve gençlerimizin istikbali adına her şeyi yapmalıyız' talimatı doğrultusunda bütün gayretimizi sarf ediyoruz. Hep birlikte çok fazla hizmet etmeli, çok fazla gayret etmeliyiz. Birlikte hareket ettiğimiz müddetçe, başarı her zaman gelir." diyerek sözlerini tamamladı.



PROJEYLE ÇOCUKLAR, BİRÇOK İLGİNÇ BİLİMSEL MATERYALLE BULUŞUYOR



Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim Kültür Merkezi tarafından 5 – 14 yaş aralığındaki çocuklara yönelik olarak düzenlenen Bilim Firarda Projesi kapsamında; Astronomi, Akıl – Zekâ, Fen Bilimleri, Drama ve Resim Atölyesi olmak üzere 5 atölye ve 9 farklı alan bulunuyor. Bunların yanı sıra, içinde Bilim Sergisi bulunan Bilim Otobüsü de çocukların yoğun ilgisiyle karşılanıyor. Otobüste insan anatomisini gösteren maketler, dişli çarkların çalışma mekanizmaları, kalp dolaşım sistemini açıklayan görseller, bitki ve hayvan hücresi maketleri, Newton Topları gibi birçok ilgi çekici bilimsel materyal çocukları bekliyor. Bilim Firarda etkinliklerine katılan 5 – 8 yaş arası çocuklara da boyama kitabı ve şapka hediye ediliyor.