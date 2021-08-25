Yalan ve iftiralara en güzel cevap 19 yılda yaptıklarımızı anlatmak

BÜYÜME hızını yüzde 1'den yüzde 5.1'e çıkardık.
İHRACATI 36 milyardan 170 milyar dolara yükselttik
MERKEZ Bankası
rezervlerimiz şu anda 109 milyar dolar.
MİLLİ gelirimiz en kısa sürede trilyon doları geçecek.
19 yılda 9 milyon vatandaşımız işe kavuştu.
ÜNİVERSİTE sayısını 76'dan 207'ye çıkardık.
SAĞLIKTA hastane yatak sayısını 164 binden 255 bine yükselttik
26'DAN devraldığımız havalimanı sayısını 56'ya ulaştırdık.
SAVUNMA projelerimizin bütçesi 5.5'ten 75 milyar dolara geldi
TOKİ
eliyle 1 milyon 100 bin konut ürettik.
431 milyar liralık sosyal yardım yaptık.
ÇİFTÇİLERİMİZE 165 milyar lira destek verdik.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, AK Parti
iktidarının 19 yıllık icraatını değerlendirirken, "Bizim gerçekleri göstermediğimiz, yaptıklarımızı anlatmadığımız yerde karşımızdakilerin yalanlarının, çarpıtmalarının kök salacağını unutmamalıyız" uyarısında bulundu. AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı
'na başkanlık eden Başkan Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:
MİLLİ İRADENİN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KABUL ETTİRDİK
: AK Parti geçtiğimiz 20 yılda kazandırdığı eserlerle vatanın her karışına damgasını vurmuş bir partidir. Cumhuriyet tarihinde yapılanların tamamının 3 katı, 5 katı, 10 katı hizmetlerle Türkiye
'ye çağ atlattık. Herkesle savaşa savaşa milli iradenin üstünlüğünü kabul ettirdik. Biz ülke olarak önümüze çıkan fırsatları en iyi şekilde değerlendirmenin çabası içindeyiz. Bu özgüvenin gerisinde 19 yıllık iktidarımızda ülkemize kurduğumuz sağlam altyapı vardır.
EN GÜZEL CEVAP YAPTIKLARIMIZI ANLATMAK:
Bazen birileri karşımıza çıkıp 19 yılda ne yaptınız diyecek cüreti gösterebiliyor, 'Türkiye'yi batırdınız' diyecek kadar gerçeği çarpıtabiliyorlar. Yalan ve iftiranın ötesinde olan bu tür ithamlara karşı vereceğimiz en güzel cevap 19 yılda yaptıklarımızı anlatmaktır. Türkiye'nin yıllık ortalama büyüme oranını yüzde 1'den yüzde 5.1'e çıkardık. İhracatımızı 36 milyar dolardan 170 milyar dolara yükselttik. Merkez Bankası rezervlerimiz şu an itibarıyla 109 milyar dolar seviyesinde. Önümüzdeki, günlerde 115 milyar doların üzerine çıkacak.
YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ:
Milletimizin emanetine layık olmak için ne gerekiyorsa yaptık. Yıkılmadık, yıkılmayacağız yolumuza devam edeceğiz. Bizim gerçekleri göstermediğimiz, yaptıklarımızı anlatmadığımız yerde karşımızdakilerin yalanlarının, çarpıtmalarının kök salacağını unutmamalıyız. Türkiye'yi ülkesinin ve milletin felaketinden medet uman zihniyete bırakamayız.
EĞİTİMDE, SAĞLIKTA DEVRİM:
Eğitimde 2021 yılı bütçemiz 212 milyar liraya ulaştı. İktidarı devraldığımızda 76 olan üniversite sayımız 207'ye, 70 bin olan akademik personel sayımız yaklaşık 181 bine ulaştı. Sağlıkta hastane yatak sayısını 164 binden 255 bine yükselttik. Hizmete aldığımız toplamda 22 bin 604 yatak kapasiteli 17 şehir hastanemizle sağlıkta hizmet kalitesini artırdık. Halen 13 şehir hastanemizin inşası sürüyor, bunlar da tamamlandığında şehir hastanelerimizin kapasitesini 41 bin 333'e çıkarmış olacağız. Aile ve sosyal hizmetlerde son 19 yılda toplam 431 milyar lira tutarında sosyal yardım yaptık.
ÇİFTÇİLERE 165 MİLYAR DESTEK:
Karayolu tünel uzunluğumuz 50 kilometreden 617 kilometreye ulaştı. Otoyol yatırımlarımız gelecek nesillere miras bırakacağımız mühür eserlerimiz olacaktır. 11 bin 590 kilometre uzunluğundaki demir yollarımızı neredeyse tümüyle yeniledik. Havayollarında 26'dan devraldığımız havalimanı sayımızı 56'ya çıkardık. Çevre ve şehircilikte son 19 yılda atık su arıtma hizmeti verilen belediye nüfusu yüzde 35'ten yüzde 90'a ulaştı. 79 ilde 369 adet millet bahçesi projesini hayata geçirmek için kolları sıvadık. 76 adedini tamamladık. TOKİ eliyle 1 milyon 100 bin konut ürettik. Son 19 yılda çiftçilerimize 165 milyar lira destek verdik.
GECE GÜNDÜZ SAHADA OLACAĞIZ
En düşük memur maaşı 5 bin 700 liraya yükselmiştir. Okul öncesi ve sınıf öğretmenlerine haftada ilave 2 saat ek ders ücreti, üniversitelerdeki idare personele tayin hakkı, itfaiye personeline tazminat, belediye çalışanlarının ek tazminatlarının artırılması gibi pek çok husus toplu sözleşmede yer almaktadır. İşçilerimizden sonra memurlarımızı da enflasyona ezdirmeme sözümüzü yerine getirdik.
2023 Haziran'ına kadar gece gündüz çalışmalıyız. Önce kendi içimizde birliğimizi güçlendirmeli, milletimizin tamamının gönlünü kazanacak şekilde hep sahada olmalıyız. İcraat yapmak başka, bunları milletimize anlatmak başka. Yarın (bugün) Ahlat'a gidiyoruz. Devlet Bey'le beraber törenlerimizi yapacağız.
TERÖR KORİDORUNU YOK ETTİK
MAHALLİ idare sistemimizi güçlendirmenin yanında daha katılımcı bir yapıya kavuşturduk. Vatandaşmuhtar işbirliği için muhtar bilgi sistemini kurduk. Göç dalgaları için 16 bin kişi kapasiteli 25 geri gönderme merkezi oluşturduk. Fırat Kalkanı Operasyonu sürecinde terörden arındırılan bölgelere giden gönüllü Suriyeli sayısı 455 bini geçmiştir. Güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok ettik.
KENDİ OTOMOBİLİMİZİ YOLLARDA GÖRECEĞİZ
SAVUNMA sanayii projelerimizin bütçesi 5.5'ten 75 milyar dolara ulaştı. Organize sanayi bölge sayısını 325'e çıkardık. 79 teknopark kurduk. Milli uzay programımızı belirledik. 2023'te kendi otomobilimizi yollarda göreceğiz. Enerjide toplam kurulu gücümüzü 98 bin 162 megavata yükselttik. TANAP'ı ve Türk Akımı'nı tamamladık. Karadeniz- Sakarya havzasında, Tuna-1 kuyusunda toplam 540 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfettik.
SÜREKLİ VİZYONUMUZU GENİŞLETİYORUZ
Bir miktar düşen milli gelirimizi en kısa zamanda trilyon doların üzerine çıkaracağız. Türkiye son 19 yılda 9 milyon vatandaşına iş bulmuş, istihdamını 9 milyon artırmış bir ülkedir. Geleceği ipotek altında olmayan bir ülke sıfatıyla sürekli vizyon genişletiyoruz. Yaşadığımız afetlerin ve benzeri krizlerin süratle üstesinden gelebiliyor, başkaları gibi ciddi savrulmalar yaşamıyoruz.
DÜNYADA MAĞDURLARIN YANINDA OLDUK
KÜLTÜR ve turizmde dünya mirası listesinde olan varlık ve alanların sayısını 9'dan 19'a, kültür merkezi sayısını 42'den 120'ye, restore edilen eser sayımızı 46'dan 5 bin 548'e yükselttik. TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, Yurtdışı Türkler Başkanlığı gibi kurumlarımız vasıtasıyla dünyada mağdurların, kimsesizlerin yanında olduk.