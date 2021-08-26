Bugün 26 Ağustos 2021. Kurtuluş Savaşı'nı zafere ulaştıran Büyük Taarruz
'un 99. yıldönümü. 99 yıl önce bugün, başkomutan Mustafa Kemal Paşa
önderliğindeki Türk ordusu, Yunan kuvvetlerine en ağır darbeyi vurarak işgal altındaki İzmir'in kurtuluşuna giden yolu açtı. Türk tarihindeki zaferlerden ilham alan Mustafa Kemal Paşa, 99. yıl önce bugün Anadolu'nun kapılarının Türklere açıldığı Malazgirt Zaferi
'yle aynı tarihte vatanın son parçasına saldıran düşmanı Anadolu'nun temiz toprağında boğdu. 26 Ağustos'ta taarruza geçen Türk ordusu, 27 Ağustos'ta Afyonkarahisar
'ı, 30 Ağustos'ta Kütahya
'yı, 1 Eylül'de Gediz
'i, 3 Eylül'de Emet
ve Tavşanlı'yı kurtardı. 1 Eylül'de Mustafa Kemal Paşa'nın "Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri" emri ile harekete geçen Türk ordusu, 9 Eylül'de 4 yıldır Yunan işgali altındaki İzmir'i kurtardı. 26 Ağustos'ta başlayan Büyük Taarruz tarihinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk
tarafından bilinçli bir şekilde seçildiğini aktaran tarihçiler, Büyük Taarruz'un Sultan Alparslan
'ın 1071 Malazgirt Zaferi
ile Kanuni Sultan Süleyman
'ın 1526 Mohaç Zaferi ile aynı tarihe denk getirildiğini ifade ediyor.