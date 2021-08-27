İBB çalışanlarından Taksim’de meydan kavgası!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Taksim meydanındaki yeşil alanların Peyzaj düzenlenmesi ve bakımı ile ilgili çalışan mevsimlik işçiler ile çöp aracının şoförü arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Öğlen sıcağından etkilenen işçiler birbirlerine sataşınca tartışma sonucu Çöp aracının şoförünün aşağı inip saldırması sonucu kavga yaşandı.



Çöp toplama aracının şoförü aracına bindiği sırada mevsimlik işçilerden birisi eline aldığı çapa ile araca doğru yöneldi ve vurmaya çalıştı. İBB çalışanlarının arasındaki kavgaya vatandaşlarda şahit oldu. Korku ve panik yaşandı. İBB işçisinin çöp aracının şoförüne çapa ile saldırısı çevredeki vatandaşlar ve araya giren polisler tarafından engellendi. Kavga çıkaran işçilerden çapa ile saldıran şahıs polis tarafından karakola götürülerek ifadesi alındı.