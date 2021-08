Saraybosna’da sevgi seli

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'ın dün resmi ziyaret gerçekleştirdiği Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna , tarihi günlerinden birini yaşadı. Kovaçi Şehitliği'nde Bosna Hersek 'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç 'in kabrini ziyaret eden Erdoğan, ardından "Saraybosna'nın kalbi" olarak nitelendirilen Başçarşı Meydanı'na geldi. Meydanı dolduran coşkulu kalabalık, Erdoğan'a sevgi gösterilerinde bulundu. Yoğun ilgi gören Erdoğan, kalabalığı selamladı. Erdoğan ve beraberindekiler, cuma namazını tarihi Başçarşı Camii'nde kıldı. Erdoğan, namazın ardından Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce kapsamlı bir restorasyondan geçirilen klasik Osmanlı dönemi camilerinden Başçarşı Camii'nin açılışını gerçekleştirdi. Caminin 1527'de Saraybosna'nın merkezi olan Başçarşı meydanında Hoca Durak tarafından inşa edildiğini anımsatan Erdoğan, şunları söyledi:Bu abidevi eser, aradan geçen 5 asırlık sürede, yangınlar, savaşlar, yıkımlar görmüştü. Camimiz en son ve ağır darbeyi 1992-1995 yıllarındaki savaş sırasında almıştı. Savaşta caminin kubbesinde, minaresinde, dış duvarları ve iç mekanında ciddi tahribat oluşmuştu. Saraybosna'nın sembolü olan bu eseri tekrar eski görkemine kavuşturmak amacıyla 6 sene önce harekete geçtik. 20 Mayıs 2015'te iki ülkenin Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında caminin restorasyonu için bir işbirliği protokolü imzaladık. 2017'de başlayan restorasyon çalışmasında, caminin dış beden duvarlarında, kubbesinde gerekli tamirat yapılarak, harim kubbesi ve son cemaat kubbeleri kurşun ile kaplandı. İç mekanda üç dönem kalem işinin tezyinat projesi tamamlandı.Böylece camimiz kapsamlı bir restorasyon faaliyeti sonucunda geçen sene açılışa hazır hale getirildi. Esasen caminin açılışını 21 Mart 2020'de, Miraç gecesinde yapmayı planlıyorduk. Ancak tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle camimizin resmi açılışını ertelemek zorunda kaldık. Bugün sizlerle birlikte, mübarek cuma gününde bu açılışı gerçekleştirmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz.Camiler, tüm insanların birliğinin sembolü, tüm Müslümanların da kardeşliğinin ve vahdetinin nişanesidir. Peygamber Efendimiz'den beri camiler ilmin, hikmetin, öğrenmenin ve öğretmenin de merkezidir. Namazlarımızı kılıp gittiğimiz mekânların ötesinde, camilerimizi merkez edinerek her alanda kendimizi geliştirmenin yollarını aramalıyız. Evlerimizin neşesi, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ellerinden tutup camilerimize daha çok getirmeliyiz. Hanım kardeşlerimizin, özellikle genç kızlarımızın buralardan daha fazla faydalanmasını sağlamalıyız.Gayrimüslim dostlarımızın buralara gönül rahatlığıyla, çekinmeden, korkmadan, ürkmeden gelebilmelerini temin etmeliyiz. Başçarşı Hoca Durak Camii'nde okunacak ezanların, kılınacak namazların, edilecek duaların kabul olmasını diliyorum.Başkan Erdoğan, cuma namazını kılacağı Başçarşı Camii'nin bulunduğu Başçarşı Meydanı'na geldi. Başçarşı'da büyük bir sevgi seli ile karşılaşan Erdoğan, kalabalıkta bulunan çocukları sevdi. Meydanda yazılı "Hoşgeldin Reis" yazısı dikkat çekti.Başkan Erdoğan, Aliya İzzetbegoviç'in kabrine çiçek bıraktı, dua etti. Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.