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Giriş Tarihi: 1.9.2021 11:28 Son Güncelleme: 1.9.2021 11:53

Tedavisini bırakıp ailelere desteğe geldi

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Tedavisini bırakıp ailelere desteğe geldi

Almanya’nın başkenti Berlin'de Almanya Parlamentosu ve Başbakanlık binası önünde eylem yaparak çocuğunu PKK'dan kurtarmak isteyen Maide Türemiş, kanser hastası olmasına rağmen tedavisini erteleyip bugün HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde bulunan ailelere dayanışma ziyaretinde bulundu.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Almanya Parlamentosu ve Başbakanlık binası önünde eylem yaparak çocuğunu PKK'dan kurtarmak isteyen Maide Türemiş'i Diyarbakır'daki evlat nöbetindeki anneler sloganlarla karşıladı.

'Evlatlarımızı kurban vermeyelim' diyen Türemiş, "Ben kanser hastası bir anne olarak, destek amacıyla buradayım. Evlatlarımızı gelin birlikte güçlü bir şekilde isteyelim. Evlatlarımızı cellatlarının eline bırakmayalım. Bize yönelik sosyal medyada saldırı yapanları da buradan şiddetle kınıyorum" dedi. Diyarbakır'dan HDP İl binası önünde kızına seslenen anne Maide Türemiş, "Kızım çık gel, ben kanserim, gel bu hastalığı birlikte yenelim. Gözü açık gitmek istemiyorum" ifadelerini kullandı. Dağdakilere de çağrıda bulunan Türemiş, "Siz yeter ki pişman olup gelin. Devlet sizi yaşatmak için tüm desteği çıkıp size sahip çıkacaktır" dedi.

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Tedavisini bırakıp ailelere desteğe geldi
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