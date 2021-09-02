Ankara’daki Suriyeliler kayıtlı illere gönderilecek

Ankara
'nın Altındağ
ilçesindeki Battalgazi Mahallesi
'nde bir grup Suriyeli göçmen ve Türkiyeli genç arasında çıkan kavga sonucu 18 yaşındaki Emirhan Yalçın
'ın bıçaklanarak hayatını kaybetmesinin ardından mahallede gerginlik yaşanmış, polis ekipleri müdahale etmişti. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı
harekete geçerek göçmen konusunda alınan yeni kararları duyurdu. Karar uyarınca, 2 Eylül tarihinden geçerli olmak üzere Ankara ili mülki sınırları geçici koruma kaydına kapatıldı. Karar uyarınca Türkiye
'de başka illerde kayıtlı olan ama fiilen Ankara'da ikamet eden geçici koruma statü sahibi Suriyeliler tespit edilerek kayıtlı olduğu illere geri gönderilecek ve kayıtlı oldukları illerde ikamet süreçleri bildirim yükümlülüğü getirilerek takip edilecek. Ankara'da göç, uyuşturucu ve asayiş olaylarına kaynaklık eden metruk binalar ve bu binalarda ikamet eden yabancılar tespit edilip yıkım ve tahliye işlemleri tamamlanarak söz konusu yabancılar kayıtlı oldukları illere gönderilecek. Herhangi bir koruma statüsü ya da ikamet izni bulunmayan düzensiz göçmenlerin kolluk birimlerince yakalanarak geri gönderme prosedürlerinin yerine getirilmesi amacıyla Geri Gönderme Merkezlerinde idari gözetim altına alınmalarına kararlılıkla devam edilecek. Ayrıca yabancılara ait vergi levhası olmayan işyerleri ile ilgili olarak gerekli mevzuat çerçevesinde her türlü yaptırım ivedilikle uygulanacak.