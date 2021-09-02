Faili meçhul kedilerin akıbeti merak ediliyor

Balıkesir Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç, 22. Dönem CHP Milletvekili Harun Akın ve CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Ersen Özsoy'un kaldığı lüks sitede kedileri toplattı. CHP'li yöneticilerin kedilerden rahatsız olduklarını Başkan Ali Kemal Deveciler'e ilettikleri öne sürüldü. Deveciler'in de belediye işçilerine talimat vererek kedileri toplattığı iddia edildi. İlçede kedi barınağı olmadığından akıbetleri merak edilen kedilerin toplatılmasına vatandaşlar tepki gösterdi.
"BURHANİYE'DE KEDİ BARINAĞI YOK"
İlçe sakinlerinden Hakan Sataroğlu yaşanan olay karşısında tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Ben Burhaniyeliyim. 50 yaşındayım. Bugüne kadar böyle bir uygulama hiçbir yerde görmedim. İlk kez görüyorum.
Katliamları dahi gördüm ama böyle toplanarak nereye gittiği belli olmayan bir çalışmanın olduğunu görmedim. Burhaniye'de bir hayvan barınağı var fakat burası köpekler için. Belediyenin kedileri toplaması ya da barındırması için herhangi bir barınak yok. Ben bunu gördüğümde dehşete düştüm. Bu kedilerin akıbeti ne oldu? Belediye ekipleri bu kedileri niye aldı?
CHP'ye oy veren bir kişiyim. Bu zihniyetler, bu kafalar olduğu sürece CHP iktidara gelemez. Gelirse kendi eleştirdiklerinden daha farklı bir noktaya gelmezler diye düşünüyorum. Bu konularda doğa ile ilgili olarak da Burhaniye'de ciddi bir sorun yaşanıyor yerel yönetimde. Ağaç katliamları, kedilere yapılanlar vesaire sürekli benim memleketim Burhaniye böyle konularla gündeme geliyor. Üzülüyorum ben de."