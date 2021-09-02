Faili meçhul kedilerin akıbeti merak ediliyor

Katliamları dahi gördüm ama böyle toplanarak nereye gittiği belli olmayan bir çalışmanın olduğunu görmedim. Burhaniye'de bir hayvan barınağı var fakat burası köpekler için. Belediyenin kedileri toplaması ya da barındırması için herhangi bir barınak yok. Ben bunu gördüğümde dehşete düştüm. Bu kedilerin akıbeti ne oldu? Belediye ekipleri bu kedileri niye aldı?