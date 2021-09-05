Şeyda son yolculuğuna gelinlikle uğurlandı

21 yaşındaki Şeyda Erbil kanlı isal şikayeti ile hastaneye kaldırılan ve bağırsak enfeksiyonu teşhisi ile tedavi altına alındı. 1.5 aydır Bartın Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Erbil yapılan tüm müdahaleye rağmen dün yaşam mücadelesini kaybetti. Bartın ili merkeze bağlı Beşköprü köyü Ahçıoğlu mahallesindeki evinin önünde helallik alındıktan sonra toprağa verildi.

Genç yaşta hayatını kaybeden Şeyda Erbil'in cenazesine arkadaşları, sevenleri ve akrabalarının yoğun katılımı ile toprağa verildi. 21 yaşındaki Şeyda Erbil son yolculuğuna tabutuna örtülen gelinlikle uğurlanırken, toprağa verilirken göz yaşları sel oldu.