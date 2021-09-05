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Giriş Tarihi: 5.9.2021 16:00

Şeyda son yolculuğuna gelinlikle uğurlandı

ALİ FAİK ATAY ALİ FAİK ATAY
Şeyda son yolculuğuna gelinlikle uğurlandı

Bartın 1.5 ay önce bağırsak enfeksiyonu teşhisi ile hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybeden 21 yaşındaki Şeyda Erbil gözyaşları arasında toprağa verildi. Erbil son yolculuğuna gelinlikle uğurlandı.

21 yaşındaki Şeyda Erbil kanlı isal şikayeti ile hastaneye kaldırılan ve bağırsak enfeksiyonu teşhisi ile tedavi altına alındı. 1.5 aydır Bartın Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Erbil yapılan tüm müdahaleye rağmen dün yaşam mücadelesini kaybetti. Bartın ili merkeze bağlı Beşköprü köyü Ahçıoğlu mahallesindeki evinin önünde helallik alındıktan sonra toprağa verildi.

Genç yaşta hayatını kaybeden Şeyda Erbil'in cenazesine arkadaşları, sevenleri ve akrabalarının yoğun katılımı ile toprağa verildi. 21 yaşındaki Şeyda Erbil son yolculuğuna tabutuna örtülen gelinlikle uğurlanırken, toprağa verilirken göz yaşları sel oldu.

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Şeyda son yolculuğuna gelinlikle uğurlandı
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