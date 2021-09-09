İçişleri Bakanlığı’ndan “Güvenli Eğitim Uygulaması”! 486 okul servis aracı trafikten men edildi





56 BİN 783 OKUL SERVİS ARACI DENETLENDİ



Türkiye genelinde eş zamanlı olarak 12 bin 251 karma ekip ile 41 bin 677 emniyet ve jandarma personelinin katılımı ile yapılan uygulamalarda; 56 bin 783 okul servis aracı denetlendi. Denetimlerde 439 adet "Araç Muayenesi Yaptırmamak" 305 adet "Emniyet Kemeri Takmamak", 226 Adet "Okul Servis Araçları Yönetmeliğine Uymamak", 50 adet "Fazla Yolcu Taşımak" ihlalleri başta olmak üzere toplamda 2 bin 441 araç ve sürücüsüne cezai işlem yapılarak idari para cezası uygulandı.