Okulların çevresinde suçu ablukaya aldılar! 39 firari suçlu yakalandı

İstanbul Emniyeti Çocuk Şube Müdürlüğü Polisleri; okulların açılmasıyla birlikte 39 ilçedeki okulların çevrelerinde "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Uygulama" yaptı. Bin 451 okul çevresinde yapılan denetim ve kontrollerde sekiz bin 646 kişi GBT kontrolünden geçirildi.

39 aranan firari suçlu yakalandı. 122 kişiye ise adli ve idari işlem uygulandı. Bin 550 umuma açık alan denetlendi. İki iş yerine cezai işlem uygulandı. 180 metruk bina alanı da olası olumsuzluklara karşı kontrol edildi. Yapılan kontrollerin toplamında 11.39 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, 4 sentetik uyuşturucu hap, 134 paket kaçak sigara, 9 bin 400 adet içerisine tütün doldurulmuş makaron ve 7 bin 140 gram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.