Rüşvet alan memura ihraç

Zonguldak
'ta orman kaçakçılarını suçüstü yakalayan muhafaza memuru C.M., odunların iadesine karşılık 400 lira rüşvet aldı. Kamera görüntüleriyle rüşvet aldığı ispatlanan devlet memuru, memuriyetten atıldı. Kendisine kumpas kurulduğunu öne süren C.M., işlemin iptali için İdare Mahkemesi
'ne dava açtı. Orman Genel Müdürlüğü
'nün itirazı üzerine dosyayı inceleyen Danıştay 12
. Dairesi, İdare Mahkemesi kararını yerinde bulunca C.M., memuriyetten atıldı. 30 yıllık memur, 400 liralık rüşvet yüzünden mesleğinden oldu.