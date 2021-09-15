Skandal gösteriyi ‘mizansen’ diyerek savundu

Balikesir'in Edremit
ilçesinin kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümündeki kurtuluş şenliklerinde, genç bir kıza kara çarşaf giydirilip zincire vurulmasıyla ilgili skandalın yankıları sürüyor. Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal
'ın merkeze alınması, skandal gösteriyi hazırlayan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) üyeleri hakkında soruşturma açılmasıyla sonuçlanan skandal gösteriye, Türkiye
'nin dört bir yanından çığ gibi tepki geldi. Türk kadınının tarihin hiçbir döneminde zincire vurulmadığı belirtilerek gösteriyi düzenleyenlere tepki gösterildi. En sert tepki ise kadınlardan geldi.
MİZANSENMİŞ
Gelen tepkileri görmezden gelen CHP Balıkesir
İl Başkanı Serkan Sarı
, yaşananların siyasi bir algı operasyonu olduğunu öne sürdü. Balıkesir'in kurtuluş günü kutlamalarına gölge düşürülmeye çalışıldığını söyleyerek ayrı skandal bir açıklamaya imza atan Sarı, "Kurtuluş gösterileri sırasında kara çarşaf ve zincir kullanılan gösteriye verilen tepkiler yersizdir. Bu olaya siyasi bir anlam yüklemeye çalıştılar. Algı yaratma çabasına girdiler. Oysa orada bir mizansen var" dedi. Türk kadınına zincir vurulmasını normalleştiren bu açıklama tepki çekti.