AYM skandal karara imza attı

ANAYASA mahkemesi (AYM
) 15 Temmuz darbe teşebbüsünün bastırılması, adli ve idari önlemler ile kanun hükmünde kararname kapsamında karar alan ve görevlerini yerine getiren kamu görevlilerinin hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğunun olduğuna hükmetti. Skandal karar sonrası, 15 Temmuz darbe girişiminin
ardından FETÖ ile mücadelede önemli kararlara imza atan kamu görevlilerine tazminat ve rücu davalarının açılması imkânı doğdu.
3 ÜYE KARŞI OY KULLANDI
CHP, 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin ardından çıkartılan 6755 sayılı OHAL yasasının iptali istemiyle AYM'ye 8 Kasım 2016'da başvurmuştu. İlgili kanunun 37. maddesine eklenen üçüncü fıkrasının iptaline yönelik yapılan başvuruyu değerlendiren AYM skandal bir karara imza attı. Muammer Topal
, Rıdvan Güleç
ile Basri Bağcı
ise kanun koyucunun bu tip düzenlemeleri yapma noktasında takdir hakkı bulunduğunu, olağan dışı bir döneme özel olmak üzere kamu görevlilerine hukuki ve mali sorumluluk konularında kısmi bağışıklık sağlayan düzenlemenin Anayasa'ya aykırı bir yönünün olmadığı gerekçesiyle karşı oy kullandı.