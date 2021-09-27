Başkan erdoğan geçen yıl bize ‘irtifa yükseltin’ demişti biz de yükselttik

TEKNOFEST yarışmalarında dereceye giren öğrenciler SABAH'a konuştu. Roket Yarışması 'Orta İrtifa' birincisi olan Samsun Atakum Gençlik Merkezi Tanyeli Roket Takımı
'nın kaptanı Murat Gül
"Geçen yıl 'Alçak İrtifa Türkiye birincisi olmuştuk. Başkan Erdoğan 'İrtifanızı yükseltin' demişti. Biz de yükselttik. Seneye de 'Yüksek irtifa' da yarışıcağız" diye konuştu.
İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması birincisi olan Cağaloğlu Anadolu Lisesi
'nin CALROV takımı, Roket Yarışması 'Yüksek İrtifa' birincisi olan Çukurova Üniversitesi
'nden 'Bir Buçuk Adana WOF takımı, Elektromobil Türkiye birincisi olan Yomra Gençlik Merkezi
takımı ve İHA Döner Kanat
birincisi olan Gebze Teknik Üniversitesi GTU AQUA
takımı üyeleri de "Daha iyilerini yapacağız" dedi.
KAHRAMANLARLA POZ
TEKNOFEST'te Milli Savunma Bakanlığı'nın standı büyük ilgi gördü. Minik ziyaretçilerle özel olarak ilgilenen askerler, komandoların kullandığı ileri teknoloji cihazları tanıttı. Bir çocuğunun asker şapkası takarak maketin önünde poz verirken mutluluğu yürekleri ısıttı.
GÖKYÜZÜNDE AY YILDIZLI GURUR
TÜRKİYE'NIN en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapanış gününde de binlerce ziyaretçi ağırladı. Nefes kesen gösteride Türk Yıldızları ekibinin gökyüzüne ay yıldız çizdiği anlar alkışlarla izlendi.
AĞRILI ÖĞRENCİLER 'ATMACA'YLA ÖDÜL ALDI
AĞRILI üniversite öğrencisi 3 gencin, havalimanları ve tarım arazileri çevresindeki kuş sürülerini uzaklaştırmak için tasarladığı ve TÜBİTAK'ın yarışmasında geçen yıl Türkiye ikinciliği, bu yıl da birincilik elde eden atmaca görünümündeki robot kuş TEKNOFEST'te büyük beğeni topladı. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü 2. sınıf öğrencileri Rümeysa Demirbaş (ortada) Kemalettin Demirbaş (sağda) Habip Demirbaş (solda), "Robotumuz istihbarat toplama amacıyla da kullanılabilir. Diğer İHA'lardan daha sessiz" dedi.
EMNİYET'TEN AMPUTE FUTBOL MİLLİ TAKIMI'NA HELİKOPTER TURU
AVRUPA Şampiyonu AMPUTE Futbol Milli Takımı, TEKNOFEST'i ziyaret ederek Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait 3 adet helikopterle İstanbul turu attı. Kazandıkları kupayı festivale getiren futbolcular ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak "Çocuklara her zaman antrenmanda diyordum 'biz uçan bir takım olacağız' diye. Bugün gerçekten uçtuk. Bu da bizi mutlu etti" dedi. Öte yandan festivali son gününde ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ampute Milli Futbol Takımı ile fotoğraf çektirdi. Cevdet ÖZDEMİR