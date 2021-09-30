Myanmar’a niyet, Rize’ye kısmet

Dışişleri Bakanlığı
'nca 6 ay önce Myanmar
'a büyükelçi olarak atanan Ali Sait Akın
, bu ülkedeki iç karışıklık nedeniyle görev yerine gidemeyince soluğu memleketi Rize
'nin Hemşin ilçesi Çamlıtepe köyünde aldı. Şu aşamada göreve başlaması uygun görülmeyen Akın, köyündeki baba ocağında bağ bahçe işleriyle uğraşarak bekleyişini sürdürüyor. Anne ve babasının işlerine yardım ettiğini anlatan Akın "Heyelanlara karşı yağmur suyu yolu açıyorum. Eskiden dedelerimiz bu işleri yapar, su kanallarını açardı.
Biz de yapalım. Son dönemde artan afetlere karşı tedbir almalıyız" dedi. Pandemide insanların köylerde kalıp kendilerine daha serbest ve rahat bir yaşam alanı oluşturduklarını anlatan Akın "Doğal yaşama bir yöneliş var. Biz bu işleri hep yapıyorduk ama bu kadar popüler değildi. Şimdi önemi arttı. Buralarda daha sağlıklı, doğal üretim yapılabilir ve daha zevkli yaşanabilir. Bunun için daha çok çalışmak, zaman harcamak gerekiyor" diye konuştu.
ESKİ HEMŞİN'İ ÖZLÜYORUM
Hemşin'in geleneksel yaşamını, ucundan da olsa yakaladığını ancak eski yaşam tarzının artık kalmadığını belirten Akın "Çay gelmeden önce bahçelere mısır ekilirdi. Çayın tarımının daha kolay, gelirinin daha iyi olmas nedeniyle tüm mısır bahçelerine çay ekildi. Eski geleneksel Hemşin yaşamını biliyorum ve özlüyorum. Şimdi gördüğüm kadarıyla köylerde çalışan kalmadı. Çayı da dışarıdan günlükçü tutup onlara toplattırıyorlar. Köydeki çiftçilik işleri ihmal ediliyor. Burası eskiden büyük bir köydü, herkesin hayvanı vardı. Şu an köylerde eski üretim kalmadı" dedi. DHA