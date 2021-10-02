Başkan Erdoğan, partisinin gençlik kolları toplantısına telefonla katıldı





'SİYASİ HAREKETİMİZİN EN ÖNEMLİ UNSURUDUR'

Düzenlenen kamplarla sürekli olarak hafızaların diri tutulmasının siyasi hareketleri için önemli bir unsur olduğunu belirten Erdoğan, "Sevgili genç kardeşlerim, öncelikle böyle güzel bir kamptan telekonferans yoluyla da olsa sizlerle buluşmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Bu kampın çok verimli geçmesini Allah'tan temenni ediyorum. Gerek ana kademe gerek kadın kolları gerekse de gençlik kollarımızın bu kamplarla sürekli olarak hafızaları diri tutması gerçekten de siyasi hareketimizin en önemli unsurudur. Bundan dolayı sizleri tebrik ediyor ve kutluyorum. Özellikle de Karadeniz'imizin, önemli noktasında bu önemli hareket merkezinde bu çalışmayı yapıyor olmanızdan duyduğum memnuniyeti de ifade etmek istiyorum. Yakın zamanda inşallah Trabzon, Giresun, Ordu ve Samsun illerini de ziyaret etmeyi planlıyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Siz gençlerimizi tebrik ediyor, gözlerinizden öpüyorum. Durmak yok yola devam" diye konuştu.

Başkan Erdoğan AK Parti Gençlik Kolları toplantısına telefonla katıldı