IRAK
'IN kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB), yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan
ve Zap bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin, hava harekâtı ve ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bölgede operasyonların sürdüğü öğrenildi.
TERÖRİST SAYISI 181'E İNDİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
ise terör örgütü PKK'nın yurt içindeki bütün silahlı eleman sayısının 181'e indiğini açıkladı. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı
da geçtiğimiz eylül ayında 5'i sözde üst düzey olmak üzere toplam 95 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.