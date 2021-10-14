O iddiaya soruşturma

Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, bazı İYİ Partili yöneticiler ve FETÖ
firarilerinin dile getirdiği 'siyasi cinayetler işlenebileceği yönünde duyumlar alındığına' dair açıklamalara ilişkin inceleme ve soruşturma başlattı. Basın Suçları Soruşturma Bürosu
'nca yürütülecek soruşturmaya ilgili bir başsavcı vekilinin görevlendirildiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bilgisine başvurulabileceği belirtildi.
BU BİLGİYİ NEREDEN ALDINIZ?
Öte yandan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, Ankara'da bir otelde düzenlenen Trafik Birim Amirleri Koordinasyon Toplantısı'nda konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Soylu, devletin istihbarat servislerinde böyle bir bilgi olmadığını belirterek Kılıçdaroğlu'na, "Bu bilgiyi nereden aldınız?" diye sordu. Siyasi cinayet işleneceğine dair istihbarat bilgisinin devlet dışında ya yabancı istihbarat servisleri ya da terör örgütlerinden edinilebileceğini söyleyen Soylu şunları söyledi:
Siyasi, seri cinayetlerin istihbaratını nereden öğrenebilirsiniz? Çok basit. Ya emniyet istihbarat başkanlığı, ilgili birimler size bilgi aktaracaklar veya jandarma istihbarattan ya da MİT'ten gelebilir. Ben İçişleri Bakanı'yım, sordum, 'Arkadaşlar böyle bir siyasi cinayet, bahsedildiği gibi toplumu kaosa sürüklemek üzere siyasi cinayet istihbaratı var mı?', yok. Milli İstihbarat Teşkilatımıza soralım, sorduk, böyle bir bilgi yok.
YABANCI SERVİS VURGUSU
Siz bu bilgiyi nereden aldınız? Bu bilginin devlet kaynakları dışında iki kaynağı var. Birincisi yabancı servisler. Yabancı servislerin kucağına oturmuşsanız sizi oynatırlar. Terör örgütleri, devlet yöneticilerini hedef alıyor. Sizin ya terör örgütleriyle bir ilintiniz, bağınız var veya yabancı servislerle bağınız var. Bu FETÖ taktiğidir, açık. Onlarla çok kol kola girerseniz, onların hamiliğini kabul ederseniz geleceğiniz durum da budur. Bakan Yardımcımı dört seslendirenden bir tanesi olan bir siyasi partinin genel başkan yardımcısını gazeteye verdiği röportajdan sonra arattırdım. Nezaketli şekilde aradı, 'Devlette görev yaptınız, eğer böyle bir şey söylüyorsanız, bilginiz, belgeniz söz konusudur. Müsaade ederseniz, terörden, istihbarattan arkadaşlarımız yanınıza gelsinler, bilgilerinizi alsınlar, hemen harekete geçelim' dedi. 'Ben Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu
'nun yaptığı değerlendirmeden hareket ettim, etrafımdaki konuşmalardan hareket ettim' denildi. Devlet ciddi insanların iştigal ettiği bir alan. -
'ACABA BU BİR ŞİFRE MİDİR'
Milleti
bir endişeye sevk etmek konusunda eğer art niyetli bir davranışınız var ise bu ayıptır. Bu yanlıştır. Bu kafa karıştırıcı, sorumsuz, istikrara kurşun atan anlayışın 2016 versiyonunun da bulunduğunu hatırlatayım. 16 Mart 2016'da ana muhalefet partisi genel başkanı aynı siyasi seri cinayetler ifadesini orada da kullanmış. Acaba bu bir şifre midir? 2016 Mart'tan sonra ne oldu? 15 Temmuz. Şu FETÖ'nün zihninizi iğfal ettiği oyunlardan kurtulun.