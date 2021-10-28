Kitre bebek vurgununda yeni boyut: "Bu bebekler zaten vardı"

Bahsi geçen ve "birebir modellemesi yapılmıştır" şeklinde ifade edilen bu çalışmalar, biz Kent Tarihi Müzesi'ni onlara tahsis etmeden önce zaten halihazırda müzede yer almaktaydı. Üstelik bunları fotoğraflarla kayıt altına almıştık. Bu eserlerle ilgili sanki yeni bir çalışma yapılmış gibi bir algı oluşturarak böyle bir açıklama yapılmış olmasını hayretle karşıladım.