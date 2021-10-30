‘Faili meçhul’ sorusu Akşener’i gerdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
, partisinin düzenlediği Güneydoğu gezisi kapsamında Siirt
'te esnafı ziyaret ettiği sır§ada bir vatandaş tarafından durduruldu. Vatandaşın, "Siz İçişleri Bakanı'yken Doğu ve Güneydoğu'da kaç faili meçhul cinayet yaşandı?" diye sordu. Ortam bir anda gerilirken Akşener, "Benim bakanlığım döneminde hiç. Siz beni eleştirebilirsiniz, beni sevmeyebilirsiniz, benden nefret de edebilirsiniz. Ama yalan söylenmesini, iftira atılmasını kabul etmem mümkün değil. Ben 8 ay İçişleri Bakanlığı yaptım. Sayın Soylu'ya göre ben stajyer İçişleri Bakanıyım. Onun için ben ne olduğumu anlayabilmiş değilim. Sayın Soylu'ya göre stajyer bakan olduğuma göre o söylediklerinizi yapmış olmam mümkün değil" diye tepki gösterdi. Akşener, yaşanan gerginlik nedeniyle aracına binip bölgeden uzaklaşırken, bazı partililer soruyu soran vatandaşın üzerine yürüdü. Bir anda gerilen duruma polis müdahale ederek soru soran vatandaşı bölgeden uzaklaştırdı. İYİ Partililerin, bu davranışına çevredeki vatandaşlar da tepki gösterdi. Bu arada Akşener'in, önceki gün Kurtalan
ilçesindeki esnaf ziyareti sırasında da "Senin şu an bulunduğun yer Kürdistan'dır, ama ne yazık ki Meclis'te bu Kürdistan inkâr ediliyor" şeklinde sözler sarf ederek PKK propagandası yapan C.T. gözaltına alındı.