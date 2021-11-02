TBMM Başkanı Şentop, Yassıada mağdurlarını yakınlarını kabul etti

Daha sonra bu yönde atılacak adımların bazı mahsurlarının olabileceği yönünde bir kanaatin oluştuğuna işaret eden Şentop, "Mahkemede alınan kararların hükümsüz sayılmasına ilişkin mahkeme veya parlamento bir karar alabilir. Ama bunun mahsurları var. Sonuçta adı 'mahkeme' olan bir mahkemenin kararlarını parlamento geçersiz sayacaktı. Biz böyle bir yol açarsak ileride başka mahkeme kararları da parlamento kararlarıyla yok sayılabilir. Bu nedenle biz bunun yerine 'bu sonucu doğurabilecek ama hukuk sistemi bakımından da bir sorun çıkartmayacak bir şey bulalım' dedik. O da Yassıada Mahkemesini kuran kanunu yürürlükten kaldırmaktı. Bunu kaldırdığınız zaman zaten mahkeme yok hükmüne geliyor ve kararları da geçersiz hale geliyor. Bu kanunu da geriye dönük olarak da yürürlüğe soktuk." diye konuştu.