TBMM Başkanı Şentop, Yassıada mahkemeleri mağdurlarının yakınlarını kabul etti

Şentop, makamında gerçekleşen kabulde yaptığı konuşmada, 27 Mayıs 2019 tarihinde Yassıada'da bir program düzenlediklerini, orada Yassıada Mahkemesi kararının yok sayılmasının gündeme geldiğini belirtti.

Daha sonra bu yönde atılacak adımların bazı mahsurlarının olabileceği yönünde bir kanaatin oluştuğunu anlatan Şentop, şunları kaydetti:

"Mahkemede alınan kararların hükümsüz sayılmasına ilişkin mahkeme veya parlamento bir karar alabilir ama bunun mahsurları var. Sonuçta adı 'mahkeme' olan bir mahkemenin kararlarını parlamento geçersiz sayacaktı. Biz böyle bir yol açarsak ileride başka mahkeme kararları da parlamento kararlarıyla yok sayılabilir. Bu nedenle biz bunun yerine 'Bu sonucu doğurabilecek ama hukuk sistemi bakımından da bir sorun çıkartmayacak bir şey bulalım' dedik. O da Yassıada Mahkemesi'ni kuran kanunu yürürlükten kaldırmaktı. Bunu kaldırdığınız zaman zaten mahkeme yok hükmüne geliyor ve kararları da geçersiz hale geliyor. Bu kanunu da geriye dönük olarak yürürlüğe soktuk."

Burada bazı tartışmaların çıktığını ifade eden Şentop, 12 Eylül ve 12 Mart darbelerindeki kararların yok sayılmasına ilişkin taleplerin de gündeme geldiğini söyledi.

Şentop, 27 Mayıs darbesinin 12 Eylül ve 12 Mart darbesinden farklı yönlerinin olduğuna dikkati çekerek, "12 Eylül ve 12 Mart darbelerinde yeni bir mahkeme kurulmadı. Zaten askeri mahkemeler, devlet güvenlik mahkemeleri vardı. Mevcut mahkemelerde yargılamalar yapıldı. Ama 27 Mayıs darbesinde yeni bir mahkeme kuruldu. Yassıada Mahkemesi, olmayan bir mahkeme. Bu durum hukukun temel ilkelerinden biri olan 'tabii hakim' ilkesine aykırı." değerlendirmesinde bulundu.

Yassıada yargılamalarıyla ilgili Meclisteki evrakların dijital ortama geçirildiğini dile getiren Şentop, "Demokrat Parti grup toplantısındaki kayıtların hemen hemen tamamı elimizde var. Bunları da dijital ortama aktardık. Meclisin web sayfasında yayımlayacağız. Bu konularda akademik çalışmalar yapılabilir." dedi.

Heyette; eski Samsun Milletvekili, Ulaştırma, Milli Eğitim, Bayındırlık Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ahmet Tevfik İleri'nin torunu Ömer İleri, eski Mersin Milletvekili Hüseyin Fehmi Fırat'ın oğlu Mehmet Mircan, eski Hakkari Milletvekili Ubeydullah Mümtaz Seven'in oğlu Adnan Seven ve eski İzmir Milletvekili Abdulkerim Sebati Acun'un oğlu Ahmet Acun yer aldı.