Lütfü Türkkan dolandırdı Meral Akşener sümenaltı etti





Size sadece partiniz milletvekili olan Lütfü Türkkan'ın yaptığını, arazimin tapusunu vermediği gibi ödediğim paramı da vermeyişini ve bu paramı her ne kadar avukatımdan almış ise de bunu avukatımı korkutarak, baskı ile aldığını ve bunun da hukuktaki adının yağma olduğunu ve bunu bilmeniz gerektiğini düşündüğümü, bunun için de sizin sağduyunuza, sizin milletin bütün sorunlarıyla uğraşan iradenize benim sorunumla da uğraşacağınız inancı ve dileğiyle yazıyorum."