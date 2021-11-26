“İBB iflasa sürükleniyor”

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi
AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu
, belediyenin 2022 bütçesinde borç miktarının arttığını belirterek, İstanbul
'un iflasa sürüklendiğini söyledi. İBB Meclisi kasım ayı 6. birleşimi, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
'nda gerçekleştirildi. Mecliste konuşan Tevfik Göksu, Bütçe kitapçığına göre İBB yönetiminin 2022 yılı için ilave tam 8 milyar net borçlanmayı öngörüldüğünü kaydetti. Göksu, "Bu bütçenin uygulanabilmesi için bulunması gereken toplam borç ise 13 milyar 860 milyon 44 bin TL'dir. Performans programına göz atınca bir yerlerde saklanmış gizli bir borçlanmayı daha görüyorsunuz. 2022 Performans Programı
'na bakınca gider bütçesinin gerçekleşme oranının yüzde 100 olarak hedeflendiğini, buna karşılık gelir bütçesinin gerçekleşme oranının ise yüzde 95 olduğunu görürsünüz. Bu, bütçenin yüzde 5'i kadar daha borçlanılacak demektir. O da yaklaşık olarak 2,4 milyar daha ilave borçlanmadır. Kısaca, İBB bu bütçeyi gerçekleştirebilmek için 16 milyardan fazla borç para bulmak zorundadır. Bu tam bir borç batağına saplanmadır. Tabii ki bu borçlanma hevesini Sayın Başkan'ın 'Borçlanmak İstanbul'a ihanettir' sözü ile birlikte ele aldığımızda ortaya çıkan tablo bu yönetimin tam olarak sefaletidir. Başkan 2024'te İstanbul'dan giderken IBB'ye 93 milyar TL borç bırakarak gidecek" dedi.