Engellileri ötekileştirmeyen bir başkanımızın olması ayrıcalık

Görme engelli Ayşe Begüm Başbozkurt ve Tuana Şahin , 28 Kasım'da İzmir 'deki 'Engelleri Birlikte Aştık' programına katılarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen gençlerden ikisi. SABAH, engelleri hayallerinin önüne geçemeyen bu iki gence başarı hikâyelerini ve program sonrası duygularını sordu: Ayşe Begüm Başbozkurt (23), akraba evliliği nedeniyle ablası ve kendisi doğuştan görme engelli olarak dünyaya geldi. Üniversite sınavında 2016'da eşit ağırlık alanında Türkiye 25'incisi oldu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 'ne birincilikle yerleşti. Bir hafta önce avukatlık ruhsatı aldı. Şu an aynı üniversitede sosyal hukuk alanında yüksek lisans yapıyor. Başbozkurt, SABAH'a konuştu:Kendime bir hedef koydum. Hem liseyi birincilik ile bitirecek hem de üniversitede derece yapacaktım. Başarımla eğitim hayatımda görünür kılınmak istemiştim. Hedefime ulaştım. Ankara Hukuk 'ta iyi bir 4 yıl geçirdim. Hayatımın en güzel yıllarıydı.İzmir buluşmasında önyargıları, sıkıntıları ve hak temelli mücadelenin önemini Cumhurbaşkanımıza da anlatma fırsatım oldu. O mesajı verebilmek benim için önemliydi. Ayrıca engellilerin hâkim ve savcı olması konusunu da gündeme getirmeye çalıştım. Cumhurbaşkanımız da bana olumlu bir dönüş yaptı. Engelliler sınavları geçseler de mülakatta eleniyordu, artık bu olmayacak. Görme engelliler hâkimlik ve savcılık görevini yapabilecekler. Üst düzey kamu görevlerinde de ilerleyen dönemlerde engellilerin önünün açılacağını ve bununla ilgili düzenlemelerin de yapılacağını anladım. O size değer veriyor. Menşure Şahin çiftinin iki çocuğundan biri olan Tuana Şahin (20), görme engelli olarak dünyaya geldi. Ana sınıfı öğretmeni Tuana'nın müziğe olan ilgisini keşfetti. Evde sürekli türküler söyleyen Tuana ilkokul döneminde zorluklar yaşadı ama ailesinin desteğiyle asla pes etmedi. Şahin çiftinin yönlendirmesiyle güzel sanatlar lisesine giren Tuana bu okuldan dereceyle mezun oldu. Şu an Yıldız Teknik Üniversitesi Sahne Sanatları Fakültesi'nde okuyan Tuana'nın en büyük hayali akademisyen olup kendisi gibi engelli öğrencilere ders vermek. İşte Tuana'nın SABAH'a anlattıkları:Engeller yeter ki yürekte olmasın. Bize engel olmazlarsa her şeyi başarırız. Ben akademisyen olmak istiyorum, başaracağıma inanıyorum. Engelli akranlarım karşılarına çıkan engellere takılmasınlar, asla pes etmesinler. Zor olsa da engeller bir şekilde aşılıyor.Cumhurbaşkanımız ile düet yapmak benim için çok özeldi. Şubatta da düet yapmıştık. Cumhurbaşkanımız beni tebrik etti. Onu çok sevdiğimi söyledim. O da 'Ben de seni çok seviyorum' dedi. İnsanın böyle cumhurbaşkanı olması büyük ayrıcalık. Engelliler bir gün değil her gün hatırlanmalı. Bizleri ötekileştirmediği, bizlere değer verdiği için kendisine teşekkür ediyorum.Ben önyargılara rağmen başardım. Engellilik beni sadece farklı kılan bir şey. Acıma içeren yaklaşımlar, engellilerin hiçbir şeyi yapamayacağına dair yaklaşım çok yanlış. Engelliler bu nedenle özel sektörde iş bulamıyor, ötekileştiriliyor. Son yıllarda Erdoğan ile birlikte bunlar değişti. Ayrımcılığın tamamen ortadan kalkmasını istiyorum. Engellilerin insan haklarından eşit yararlanması için mücadele edeceğim.Kızım Üsküdar Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'ne gitti. TV'ye çıktı. Son olarak Cumhurbaşkanımız ile düet yaptı. Nefesimiz yettiği kadar evladımızın hayallerinin peşinden koşması için çalışacağız. Biz bu günlere kolay gelmedik. Yaşadığımız sıkıntıları yazsak roman olur ama son yıllarda engellilere yapılan pozitif ayrımcılık ve eğitimdeki fırsat eşitliği umudumuzu yeniden yeşertti. Emeği geçenlere çok teşekkür ederiz.