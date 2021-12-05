Güldal Akşit’e veda

Koronavırüs
nedeniyle tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği yüzünden hayatını kaybeden eski Turizm ve Devlet Bakanı Güldal Akşit (61) için TBMM'deki törenin ardından Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Akşit'in cenazesine AK Partili pek çok isim, eski bakanlar ve milletvekilleri ile Akşit'in yakınları katıldı. Akşit için öğle namazını müteakip düzenlenen törende cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı. Cenaze namazının ardından Akşit'in Türk bayrağına sarılı tabutu başında kısa bir konuşma yapan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, uzun yıllar birlikte görev yaptığı Akşit'e Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. Güldal Akşit, Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.
EŞİ, KOVİD'İ YENDİ
Güldal Akşit, eşi Haluk Akşit
ile birlikte 8 Kasım'da koronavirüse yakalanarak İbn-i Sina Hastanesi
'ne kaldırılmıştı. Eşi Haluk Akşit ise Ankara Şehir Hastanesi
'nde tedavisi tamamlanarak taburcu edildi.
KAVCIOĞLU'NUN KIZ KARDEŞİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
ÖNCEKİ
gün vefat eden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB) Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu
'nun kız kardeşi Serap Rabia Görcü son yolculuğuna uğurlandı. Görcü için, Kartal Cevizli Zeytinlik Ulu Cami'de öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
başta olmak üzere, merhume Görcü'nün ailesi ve yakınlarının yanı sıra finans ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı. TCMB Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'nun taziyeleri kabul ettiği törenin ardından Görcü, Ümraniye Kocatepe Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.