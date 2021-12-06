TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan Teoman Duralı için taziye mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Prof. Dr. Teoman Duralı'nın vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı.

Şentop, mesajında "Fikir dünyamızın özgün ve zirve ismi, akademimizin müstesna hocası Prof. Dr. Ş. Teoman Duralı'nın vefâtını derin bir teessürle öğrendim. Milletimize, talebelerine ve ailesine başsağlığı diliyorum. Cenâb-ı Allah makamını âli, mekânını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.

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