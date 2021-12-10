İYİ Parti İlçe Başkanı kadın yöneticiyi darbetti

İYİ Parti Kütahya
İl Yönetim Kurulu üyesi Sülbiye Yüksel
(51), aynı partinin Merkez İlçe Başkanı Rıfat Kıncı
'nın kendisini darbettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Darp raporu alan ve polise ifade veren Yüksel, aralarında husumet bulunan Rıfat Kıncı'nın partideki toplantı sonrası odasına geldiğini, sözlü tartışmanın sonunda boğazını sıkıp iki kez yumruk attığını ileri sürdü. İfadesi alınan Kıncı ise suçlamaları kabul etmedi. Olayın 7 Aralık akşamı yaşandığını belirten Yüksel, "O sırada Genel Başkan Meral Akşener
, Galatasaray-Fenerbahçe kadına şiddete karşı farkındalık maçını izliyordu" dedi. AA