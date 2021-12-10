Şehit Uzman Çavuş Emre Ceylan memleketi Kırıkkale’de toprağa verildi

Bahar Kalkanı Harekat alanında yol emniyeti noktasında görevli iken, üs bölgesine yaya olarak dönüş yapacakları sırada yolun ıslak ve kaygan olması nedeniyle dengesini kaybederek 20-25 metre yükseklikten düşerek ağır yaralanan Ceylan, ilk müdahalesinin ardından Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Şehit Emre Ceylan hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ceylan'ın naaşı, düzenlenen törenin ardından Kırıkkale'ye gönderildi.
Şehit Ceylan için Kırıkkale Merkez Nur Camisi'nde tören düzenlendi.
Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında Balışeyh ilçesi Kösedurak köyünde toprağa verildi.
Şehidin cenaze namazına ailesi, protokol üyeleri ve askeri erkan katıldı. Şehidin cenaze namazına, babası Murat Ceylan KOAH hastası olduğu için ve cihaza bağlı olmasından dolayı cenaze namazına katılamadı. Şehidin 2 kardeş olduğu, öte yandan gelecek yıl nişanlısı ile düğün yapacağı öğrenildi.