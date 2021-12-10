Şehit Uzman Çavuş Emre Ceylan memleketi Kırıkkale’de toprağa verildi

Şehidin cenaze namazına ailesi, protokol üyeleri ve askeri erkan katıldı. Şehidin cenaze namazına, babası Murat Ceylan KOAH hastası olduğu için ve cihaza bağlı olmasından dolayı cenaze namazına katılamadı. Şehidin 2 kardeş olduğu, öte yandan gelecek yıl nişanlısı ile düğün yapacağı öğrenildi.