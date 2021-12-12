2040’ta devlete 18 milyar TL’lik katkı sağlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu
zirvede "Hayat Ulaşınca Başlar" başlıklı özel oturumda konuştu:
2024'ten sonra kamuözel işbirliği projelerimiz kendi kendini dengeliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2040'a gelindiğinde artık genel bütçeden bir kuruş dahi almadan kendi yatırımını ve finansını kendisi üretecek bir konuma gelecektir. 2040 yılına gelindiğinde, devlete 18 milyar TL'lik bir katkı sağlanacak.
Küresel ticaretin artmasıyla tüm dünya gibi Türkiye
'nin de liman yatırımları arttı. Deniz taşımacılığında ve İstanbul Boğazı
'nda yaşanacak artış için Kanal İstanbul Projesi
'ni ortaya koyduk. İstanbul Boğazı'nın yükten, sıkıntıdan, tehlikeden kurtarılması için Kanal İstanbul
olmazsa olmazdır.